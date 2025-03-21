Огнестрельное оружие, газ, дроны: что действительно меняет законопроект о Нацгвардии, узнал "Телеграф"

Получит ли Нацгвардия право применять оружие и слезоточивый газ без предупреждения? Разбираем законопроект №10311.

Вскоре Верховная Рада должна рассмотреть во втором чтении законопроект №10311, существенно расширяющий полномочия Национальной гвардии Украины. Документ вызвал значительный общественный резонанс, ведь, по словам активистов, он фактически узаконивает использование силовых методов подавления протестов.

В то же время, один из авторов законопроекта, который является членом правоохранительного комитета парламента, в комментарии "Телеграфу" заверил, что закон лишь регламентирует существующие нормы и не содержит ничего нового.

Что предполагает новый закон?

По информации Центра Противодействия Коррупции (ГПК), принятие законопроекта предоставит Нацгвардии широкие полномочия по подавлению массовых акций протеста. В частности, в документе говорится, что силовики смогут:

применять огнестрельное оружие для прекращения массовых беспорядков, причем без должного предупреждения;

использовать резиновые и пластиковые дубинки, слезоточивый газ и электрошокеры;

маркировать участников протестов краской;

применять беспилотники, хотя их предназначение в законе не детализируется.

Критики законопроекта уже сравнивают его с так называемыми "законами 16 января", принятыми во время Революции Достоинства, а также с методами, которые использовало расформированное спецподразделение "Беркут".

Позиция правоохранительного комитета

В комментарии "Телеграфу" один из членов правоохранительного комитета попытался развеять опасения. По его словам, этот законопроект не вводит никаких новых норм, а лишь систематизирует и регламентирует действующие правила применения силы со стороны Нацгвардии.

"Огнестрельное оружие может применяться исключительно в случае, если были использованы все другие методы воздействия, и только если есть прямая угроза жизни правоохранителей или других граждан. Если внимательно перечитать законопроект, ничего нового там нет ", – пояснил депутат.

Относительно заседания комитета, на котором были приняты изменения, парламентарий отрицает информацию о его "закрытости". "Это было обычное заседание, на котором обсуждались правки, и часть из них приняли", – отметил он.

Оппозиция не высказывала существенных замечаний к законопроекту №10311. Представитель оппозиционной "Евросолидарности" Владимир Вятрович предложил правки, треть из которых комитет принял, еще треть и так была учтена другими правками, а по остальным он не настаивал. Это свидетельствует о том, что даже у критически настроенных депутатов не было серьёзных претензий к документу. В то же время Центр противодействия коррупции прибегнул к резкой критике, хотя очевидного сопротивления со стороны оппозиции законопроект не вызвал.

Могут ли дроны использовать для разгона протестов?

Отдельную обеспокоенность вызвал вопрос использования беспилотников. Оппоненты законопроекта предполагают, что дроны могут быть использованы для разгона митингов.

Однако член комитета опровергает эту версию: "Дроны не могут использоваться для разгона митингующих. Их назначение – наблюдение за ситуацией".

Какие риски?

Несмотря на официальные объяснения депутатов, активисты и правозащитники опасаются, что в будущем этот закон может стать инструментом ограничения свободы протестов. Отсутствие четких формулировок использования силы и беспилотников может создать возможности для злоупотреблений со стороны правоохранителей.

Учитывая общественный резонанс важно, чтобы законопроект прошел дополнительное обсуждение, а его положения были максимально четко сформулированы. Ведь в военное время особенно важно сохранять баланс между безопасностью государства и соблюдением демократических прав граждан.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Верховную Раду Украины внесли законопроект, который предусматривает уголовное наказание за "слив" данных из государственных реестров. В случае его принятия журналисты-расследователи, борцы с коррупцией и нотариусы могут оказаться под угрозой преследования.