В ОБСЕ ответили, готовы ли мониторить прекращение огня между Украиной и Россией

У организации уже есть опыт мониторинговых миссий в Украине.

Продолжаются дискуссии, кто и как будет мониторить выполнение всеобъемлющего прекращения огня, если такое будет достигнуто между Украиной и РФ. Один из возможных вариантов, который озвучивали отдельные европейские лидеры — делегирование такой функции Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, то есть ОБСЕ, как это уже было во время войны на Востоке Украины.

"Телеграф" поинтересовался у организации, готовы ли они к разворачиванию соответствующих мониторинговых миссий. В ответе на запрос пресс-служба ОБСЕ отметила, что "приветствует любые искренние усилия, направленные на прекращение войны, и готова поддержать усилия, направленные на мирное урегулирование, любым полезным способом". Это было подтверждено во время недавних визитов Генерального секретаря ОБСЕ, турецкого дипломата Феридуна Синирлиоглу в Киев и Москву.

"Любая официальная роль организации должна быть утверждена консенсусным решением всех 57 государств-участников.

Мы имеем необходимые инструменты, опыт (в частности, благодаря прошлой Специальной мониторинговой миссии в Украине) и экспертизу, чтобы сыграть роль в поддержке мира", — отметили в пресс-офисе ОБСЕ.

Ответ пресс-офиса ОБСЕ на запрос "Телеграфа"

Напомним, что упомянутая Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ начала свою работу 21 марта 2014 года, накануне основного витка гибридной агрессии РФ на Востоке Украины. Прекратила свою деятельность 31 марта 2022 года, когда Москва заблокировала продолжение мандата миссии.

Формально ее целью было наблюдение за ситуацией в зоне боевых действий на Донбассе, фиксация нарушений режима прекращения огня и гуманитарных последствий войны. Фактически же миссия быстро превратилась в инструмент бессильного наблюдения, не имеющего ни механизмов воздействия, ни реальных рычагов давления на агрессора, когда тот нарушал выполнение Минских договоренностей.

Российские оккупационные силы не допускали наблюдателей во многие районы, чем искажали результаты мониторинга. Миссия была не в состоянии в полной мере фиксировать и сообщать о фактах передвижения оружия из России на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, ведь кроме препятствования передвижению, оккупанты "глушили" запущенные ОБСЕ дроны. Доступ к захваченным населенным пунктам наблюдатели имели только под пристальным контролем пророссийских боевиков. К примеру, в Крым мониторы так и не были допущены.

В состав миссии входили невооруженные гражданские наблюдатели из более чем 40 стран, включая Россию. Москва как член ОБСЕ могла напрямую влиять на деятельность миссии. Более того, звучали упреки, что российские офицеры в мониторинговой миссии могли передавать данные о ВСУ российским войскам.

В 2016 году произошел скандал из-за присутствия наблюдательницы миссии Евгении Зимич на свадьбе дочери боевика Владимира Тимофеева по прозвищу Бабай. Позже в ОБСЕ извинились за это и сообщили, что Зимич больше не работает в миссии.

При этом наблюдатели ОБСЕ неоднократно попадали под вражеские обстрелы – в 2017 году американский сотрудник погиб в результате подрыва на мине на оккупированной Луганщине.

Не редки были случаи, когда российская сторона насильно удерживала международных наблюдателей и даже незаконно кидала их за решетку. С 2022 года в тюрьмах в оккупированных Донецке и Луганске находятся трое сотрудников ОБСЕ — Вадим Голда, Максим Петров и Дмитрий Шабанов, которых Россия обвиняет в "шпионаже".

В общем: хотя мониторинговая миссия имела определенные положительные результаты — регулярно документировала российские обстрелы и факты нарушения режима прекращения огня, помогала организовывать временные прекращения огня для восстановления критической инфраструктуры, была посредником в переговорах по обмену пленными между Украиной и пророссийскими боевиками — ее общая эффективность была сомнительной из-за влияния и саботажа со стороны РФ.