В Кремле хотят продолжить обсуждение с американской стороной вопросов, затронутых лидерами РФ и США во время телефонного разговора

Переговоры США и РФ в Эр-Риарде начнутся утром 24 марта. До этого в Саудовской Аравии Америка встретилась с Украиной.

Об этом сообщают российские СМИ. Там отметили, что российская делегация уже прибыла в город.

Никаких контактов не будет

Заместитель главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Павел Палиса исключил встречи с представителями российской делегации в Эр-Рияде. Об этом сообщает пропагандистское издание РИА Новости.

Он также не стал комментировать итоги прошедших в Саудовской Аравии переговоров с США. "Я не буду давать комментарии на данный момент. Вы отрываете от консультации", — заявил украинский политик в ответ на вопрос.

Украинская сторона рассматривает переговоры в Саудовской Аравии только как двусторонние – с делегацией США.

Прямых контактов с РФ не предусматривается, подчеркнул спикер МИД Георгий Тихий. К тому же, ранее президент Владимир Зеленский отметил, что американская команда может встретиться сначала с украинской, а затем с российской делегацией. Собственно, так и вышло.

Что хочет Россия

В Кремле хотят продолжить обсуждение с американской стороной вопросов, затронутых лидерами РФ и США во время телефонного разговора 18 марта. Как отметил помощник лидера РФ Юрий Ушаков, одной из главных тем будет вопрос обновления безопасности судоходства в Черном море.

Спикер Кремля Дмитрий Песков также заявил, что российская команда планирует затронуть вопрос Черноморской инициативы и других "аспектов и нюансов украинского урегулирования".

В то же время в РФ продолжают цинично заявлять, что уже якобы придерживаются договоренности с США о прекращении ударов по объектам энергетики Украины.

На переговорах в Саудовской Аравии от РФ будут присутствовать: сенатор Григорий Карасин; советник руководителя Федеральной службы безопасности и бывший глава 5-й службы этого ведомства Сергей Беседа.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что члены их делегации имеют большой опыт подобной работы и смогут "наилучшим образом представить Россию".

В сети публикуют кадры, что происходит рядом с гостиницей. Персонал готовится встречать представителей России.

Раунд переговоров между представителями Вашингтона и Киева завершился 23 марта около 22:30 (по киевскому времени). Украинские политики покинули зал для беседы в одном из отелей Эр-Рияда. Хотя российские СМИ писали, что переговоры были закончены раньше, они думали, что Украина выходит из переговоров раньше, но это просто был перерыв.

Россияне огорчены и тем, что замглавы ОПУ Палиса не предоставил никаких комментариев российским журналистам.

Встреча в Саудовской Аравии – что известно

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 24 марта украинские чиновники снова встретятся с американскими в Саудовской Аравии. Встреча пройдет на уровне технических команд. По его словам, в этот день в США намечена встреча с Россией в Саудовской Аравии.

Спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог заявил, что США отправят в Саудовскую Аравию команды на косвенные переговоры с Украиной и РФ.

Майк Уолтц рассказал, что на переговорах в Саудовской Аравии 24 марта будут обсуждаться вопросы прекращения огня в Черном море.

"На этой неделе теперь мы будем говорить о прекращении огня на Черном море, чтобы обе стороны могли перевозить зерновое топливо и снова начать торговлю в Черном море", — отметил Уолтц.

Также Уолтц заявил, что США планируют перемирие в ударах по инфраструктуре и в Черном море, а затем хотят прекращения огня по всей линии фронта в Украине.

Специальный представитель президента США Стив Виткофф в воскресенье выразил оптимизм перед переговорами в Саудовской Аравии о завершении войны в Украине. Он заявил, что российский диктатор Владимир Путин якобы "хочет мира".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что переговоры Украины и США были посвящены некоторым вопросам мирного урегулирования войны против российского режима. Обсуждался ряд вопросов, в том числе безопасность украинской энергетики.