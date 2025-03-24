В Киеве мальчик умер в кабинете стоматолога: в клинике дали комментарий

Правоохранители уже получили всю необходимую информацию

В Киевской больнице, в которой умер 7-летний мальчик, отстранили от работы анестезиолога. Клиника сотрудничает с полицией и проводит внутреннее расследование.

Об этом представители клиники рассказали изданию Суспільне. В медучреждении сообщили, что предоставили правоохранителям всю необходимую информацию.

"У нас проводится собственное внутреннее расследование, мы хотим получить объективные выводы от следственной группы и сами разобраться в этой ситуации. Это страшная трагическая ситуация для семьи. Это наша первая трагическая история, надеемся, что последняя", — сообщили представители клиники.

Других деталей там не сообщили, сославшись на врачебную и следственную тайны. Однако там отметили, что в клинике есть реанимационное отделение с необходимым оборудованием и препаратами.

Как сообщалось ранее, 22 марта стало известно, что 7-летний мальчик погиб во время приема у стоматолога. Врачи пытались реанимировать его в течение двух часов, однако их попытки не увенчались успехом. Предварительно, причиной смерти стал наркоз.

В сети после этого предположили, что речь идет о клинике Astra Dent, однако на вопросы журналистов там отвечать не стали.