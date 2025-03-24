Не из-за большой любви к элитным авто: журналисты узнали, зачем беглый нардеп накупил машин на 700 тысяч долларов

Бегство из страны и вывод капитала были тщательно продуманы

Экс-нардеп Виталий Хомутынник, как и десятки других политиков и бизнесменов, в феврале 2022 года сбежал за границу и больше не возвращался в Украину. Однако уже после своего отъезда в Лондон ему удалось купить в Украине и вывезти в Европу элитный автопарк стоимостью около 700 тысяч долларов.

Об этом идет речь в эксклюзивном расследовании Аллы Мартын для СтопКора. Вероятно, таким образом он выводил за рубеж свой капитал.

Кто такой Виталий Хомутынник

10 февраля 2022 года, за считанные дни до начала полномасштабного вторжения, из аэропорта Борисполь в Великобританию вылетел частный самолет с Виталием Хомутынником на борту. Воздушное судно приземлилось в аэропорту в Фарнборо, предназначенном исключительно для бизнес-авиации. Там есть частный терминал, а также несколько VIP-залов.

Хомутынник заседал в Верховной Раде в течение 17 лет. При этом он избирался от разных политических сил, в том числе и "Партии регионов". Вместе с Коломойским и Фуксом владел газодобывающей компанией "Укрнефтебурение".

В 2022 году входил в двадцатку самых богатых украинцев в рейтинге Форбс с капиталом почти в пол миллиарда долларов. Беглец также является действующим совладельцем ТРЦ "Республика" и другого бизнеса.

Перед полномасштабным вторжением он успел не только выгодно продать долю своего крупнейшего актива в "Укрнефтебурении", который впоследствии национализировали, но и своевременно покинуть Украину.

Что известно о покупках премиальных авто

В октябре 2024 через КПП Шегини территорию Украины покинул флагманский Rolls-Royce Spectre 2024 выпуска, только что купленный в Украине. По информации СМИ, премиальное авто было оформлено на фирму бывшего парламентария Виталия Хомутынника, и оно было не единственным.

"Некоторые украинцы могут злоупотреблять легальными способами перемещения средств через границу, используя, например, покупку премиальных автомобилей. В таких случаях лицо декларирует транспортное средство как товар для собственного пользования или перепродажи за рубежом. Таким образом это позволяет перемещать капитал в виде имущества, а фактически конвертировать средства в актив, который легко реализовать за границей", – рассказал юрист адвокатского объединения "Стратегическая адвокация" Владислав Павленко.

Гипотетически это может быть одной из причин покупки и вывоза за рубеж люксовых машин, поскольку непонятно, как иначе беглец мог вывести деньги из Украины. Ведь без подтверждения происхождения средств через границу можно перевезти максимум 10 тысяч евро.

"Получив данные по всем операциям фирмы "Опко фрут" Хомутынника, мы выяснили, что покупку суперкара разбили на два платежа в течение двух лет: 10 миллионов гривен за авто в 2023 году и 12 миллионов – в 2024-м. Вряд ли это были аванс и расчет. Скорее всего, огромную сумму разбили либо для сокрытия реальной стоимости авто и избегания контроля со стороны соответствующих органов, либо из-за возможных ограничений в ликвидности. Итого за Roll's Royce перечислили почти 23 миллиона гривен, или 548 тысяч долларов, согласно курсу, указанному на сайте автодилера", – отмечает Алла Мартын.

Кроме того, на бизнес Хомутынника в 2024 году зарегистрировали еще один люксовый автомобиль, Mercedes-Benz EQE 350 4MATIC того же года выпуска. Этот электрокар купили в октябре у ООО "Автомобильный дом Укравто Украина", принадлежащего известному экс-регионалу Тариэлу Васадзе за более 4 миллионов гривен. За эти деньги можно купить квартиру в новом столичном ЖК.

"Подозреваем, что это может быть банальная схема вывода капитала из Украины, но все это должны проверить правоохранительные органы, которым мы передадим наш детальный финанализ его украинских компаний", – резюмирует расследователь.

Ранее мы писали, что в Украине уже зарегистрировано 13 Rolls-Royce Spectre. Стоимость одного такого авто составляет более полумиллиона евро. Большинство Spectre были только поставлены на учет в Украине. Впоследствии они выехали из страны за границу.