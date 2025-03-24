Благовещение Пресвятой Богородицы: красивые открытки для поздравления родных с праздником

Не забудьте поздравить родных со светлым праздником

Один из важнейших христианских праздников Благовещения Пресвятой Богородицы отмечается 25 марта по новоюлианскому церковному календарю. В этот день Архангел Гавриил явился Деве Марии и возвестил ей благую новость о рождении Иисуса Христа.

Поздравление с этим праздником — это не только традиция, но и возможность пожелать родным и близким добра и мира. В этот день принято говорить теплые слова и поддерживать друг друга.

Название праздника происходит от слов "благая весть", ведь это событие знаменовало начало осуществления Божьего замысла о спасении человечества. Благовещение входит в двенадцать величайших христианских праздников и символизирует надежду, свет и начало новой жизни.

"Телеграф" собрал для вас самые красивые открытки и картинки, чтобы вы могли поздравить родных и близких с Благовещением в соцсетях. Сделайте приятно дорогим вам людям, даже если вы находитесь на расстоянии.

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