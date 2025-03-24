Украина и США согласовали сделку по минералам, заявил Трамп: что дальше

Стороны также обсуждали вопрос об АЭС

Украина и США достигли соглашения по поводу сделки о редкоземельных металлах. Ее подписание произойдет в скором времени.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. Его слова приводит Clash Reports.

"Мы заключили соглашение о редкоземельных металлах. Скоро подпишем. Сейчас мы говорим о территориях", — сказал американский лидер говоря о ходе переговоров между делегациями Вашингтона и Киеве в Саудовской Аравии.

Он также добавил, что стороны также обсудят вопрос американского управления украинскими АЭС. Других деталей он не сообщил.

Как сообщалось ранее, делегации США, Украины и России прибыли в Джидду ради согласования прекращения обстрелов энергетической инфраструктуры. Украинцы и россияне не встречались лично, но общались через американцев посредством так называемой "челночной дипломатии".

Переговоры украинцев и американцев длились с почти пять часов, после чего представители США провели девятичасовой разговор с россиянами. Однако в Кремле сообщили, что это были лишь "консультации" и никаких документов по итогу подписано не было. После этого представители Киева и Вашингтона встретились еще раз.