Остается в рабочих чатах ОПЗЖ и знает что, что происходит в Раде: где сейчас одиозная экс-нардеп Королевская

Экс-депутат сбежала из Украины до полномасштабного вторжения РФ, а позже была объявлена в розыск

Наталья Королевская — одиозная экс-нардеп, которая сбежала из Украины вместе с мужем-депутатом и детьми еще до полномасштабного вторжения России. Уже из-за границы они оба подали заявления о сложении депутатских мандатов, однако, как оказалось, пророссийская экс-нардеп остается в рабочих чатах ОПЗЖ.

"Телеграф" расскажет, где сейчас живет Наталья Королевская и что о ней известно во время войны.

Наталья Королевская. Фото: Getty Image

Наталья Королевская — где она сейчас

Одиозная политик пророссийских сил в Украине Наталья Королевская сложила депутатский мандат уже во время полномасштабной войны в Украине — в 2023 году. А вот сбежала из страны вместе с мужем-депутатом Юрием Солодом и детьми еще раньше. Как оказалось, теперь бывшая нардеп с семьей живет в Дубае, где у них есть элитная недвижимость.

Наталья Королевская. Фото: Getty Image

В последний раз Королевскую видели в Дубае, когда она с мужем Юрием Солодом пришла в ресторан на день рождения матери еще одного украинского депутата из ОПЗЖ Вадима Столара. Похоже, пророссийские депутаты даже за границей продолжают общаться и поддерживать связь.

Королевская и Солод в Дубае. Скриншот из видео

Тем временем в Украине Наталья Королевская объявлена в розыск за недостоверные данные в декларации за 2020 год. К слову, в СМИ есть информация, что Королевская владеет земельным участком и домом в Подмосковье, которые не указывала в своих декларациях, с тех пор, как впервые стала народным депутатом.

Несмотря на то, что Наталья Королевская сложила мандат, она продолжает поддерживать связь с переименованной депутатской группой в парламенте под названием Платформа за жизнь и мир (ПЗЖМ — бывшая ОПЗЖ). Более того, как утверждают источники Radio NV в украинском политикуме, Королевская "находится в депутатском чате группы, и в режиме реального времени видит все происходящее и знает обо всех заседаниях Рады, комитетов, когда и какие голосования". Издание Radio NV предполагает, что Королевская отвечает за связь ОПЗЖ с Россией.

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