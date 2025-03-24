Аэропорт "Винница" готовят к возобновлению полетов: когда это произойдет

Объект не сможет восстановить работу до завершения реконструкции

На фоне активного переговорного процесса между США и делегациями Украины и РФ, в сети все чаще поднимается тема восстановления работы гражданского авиасообщения. Впрочем, аэропорт "Винница" пока не готов к возобновлению полетов, хотя подготовка к этому идет.

Об этом говорится в ответе на запрос "Телеграфа". Отмечается, что в настоящее время объект находится на реконструкции.

В частности директор аэропорта Владимир Ниценко отметил, что согласно постановления Кабмина №126 от февраля 2016 там проводятся работы по ремонту аэродрома и аэровокзального комплекса.

"Возобновление полетов из аэропорта "Винница" будет осуществляться после завершения выполнения работ и ввода его в эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством, выполнение организационных мероприятий и сертификации", — сказано в ответе на запрос.

Там не стали отвечать на вопросы о том, стало ли в последнее время больше запросов на организацию полетов, а также как будут соблюдаться меры безопасности во время военного положения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ведущий научный сотрудник Национального авиационного университета Валерий Романенко рассказал, почему Украине еще рано открывать аэропорты. Главным препятствием является невозможность обеспечения безопасности пассажиров.