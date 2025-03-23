"Хакнуть" демократию: как Гитлер на волне популизма пришел к власти и дал рецепт политикам будущего
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Точкой невозврата стал закон о диктаторских полномочиях Гитлера
Немецкий рейхстаг 23 марта 1933 года принял закон, которым новоназначенному рейхсканцлеру Адольфу Гитлеру были предоставлены диктаторские полномочия. Со следующего дня лидер национал-социалистической партии (НСДАП) мог руководить государством практически единолично, уже как неограниченный монарх с помощью декретов без соблюдения демократических процедур. 30 января того же года рейхспрезидент, генерал-фельдмаршал Пауль фон Гинденбург назначил Гитлера главой правительства. В дальнейшем, уже в ситуации неограниченной нацистской диктатуры действие закона, получившего манипулятивное и популистское по форме название "О ликвидации бедственного положения народа и государства", постоянно продлевалось.
На современном сленге это называется очень просто – "хакнуть" демократию. Что мы и видим прямо сегодня на примере наших заокеанских еще совсем недавно верных союзников из США. Насколько далеко зайдет кардинальное изменение внешнеполитического курса администрации президента Дональда Трампа и разрушение самих основ демократического строя в самом могущественном государстве мира, покажет время.
Первая попытка нацистов пойти в большую политику
…После Ноябрьской революции 1918 года в Германской империи и на фоне поражения Центральных государств в Первой мировой войне в Веймаре 31 июля 1919 года была провозглашена республика. В ближайшие годы после мирового конфликта происходили тектонические территориальные изменения по всему миру, и особенно в Европе, освященные решениями победившей Антанты. Версальская система мирных договоров привела к неслыханному ранее унижению и репарациям в отношении тех стран, которые оказались побежденными в мировой бойне. Германия потеряла все колонии и вынуждена была уступить немалые регионы на севере, западе и востоке бывшей империи, а также попала в экономическую ловушку с выплатами колоссальных репараций.
Название Веймарская республика стало известно лишь во время десятой годовщины принятия в этом городе конституции государства, которое получило в ее первой статье компромиссное название – "Германский рейх является республикой". После провозглашения закона о диктаторских полномочиях Гитлера республика завершила свое существование де-юре. А де-факто государственный переворот произошел несколько раньше, потому что после "странной" истории с поджогом берлинского рейхстага 27 февраля 1933 года был издан указ рейхспрезидента Гинденбурга "О защите народа и государства" (главным пунктом было аннулирование 81 мандата депутатов от Коммунистической партии Германии). Коммунистов можно назвать антагонистами с нацистами, но они были очень похожи в ненависти к Веймарской конституции и республике вообще. До этого коммунисты и нацисты часто голосовали в рейхстаге солидарно.
С тех пор как 8—9 ноября 1923 года состоялся фарсовый "Пивной путч", прошло чуть более девяти лет. Маргинальная, крайне правая партия с ярко выраженной тоталитарной идеологией (некий винегрет из таких элементов, как социализм, национализм, пангерманизм, секуляризм, антисемитизм, антикапитализм и т.п.) на тот момент отсутствовала практически на политической карте государства, разве что на юге – в Баварии. Однако постепенно наращивая авторитет непрерывной критикой государства как такового, его институтов, нацисты буквально перед началом Великой депрессии, в мае 1928 года наконец решили пойти в большую политику и действовать в рамках закона. Пока что. Но не имея опыта парламентской борьбы, громко провалились, получив 2,6% голосов и всего 12 мандатов из 491. Для сравнения, коммунисты получили 54 мандата (10,6%). Победа Социал-демократической партии Германии (СДПГ) с 29,8% голосов избирателей (153 мандата) позволяла ей снова возглавить будущую правительственную коалицию.
Украинский философ Мирослав Попович в книге "Червоне століття" писал о непримиримой борьбе левых партий в Веймарской Германии: "Для взаимоотношений социал-демократов с коммунистами характерно, что они считали друг друга фашистской партией… Коммунистическая газета "Роте фане" 12 апреля 1929 года назвала социал-демократию "тараном фашизма и империализма"… Но стоит отметить, что и немецкая социал-демократия в эту эпоху не проводит никакой разницы между коммунизмом и фашизмом". Глава партии Отто Вельс на Берлинском партайтаге 1924 года говорил о наци и коммунистах как о "взаимосвязанных звеньях одной цепи, которые раздирают тело Германии до крови и в конце концов задушат ее".
Очень скоро, уже осенью 1929 года в США произошел Биржевой крах, который буквально через несколько месяцев накрыл и большинство государств Европы. В сложной экономической ситуации (Германия еще и продолжала выплачивать большие по объему репарации) именно несистемные, с популистским привкусом партии начинают наращивать мышцы.
Как бывший ефрейтор стал главой правительства
И все это происходило на фоне неприятия большей частью общества, военной элитой, финансово-промышленными магнатами экономических изменений, которые несколько стабилизировали социальное напряжение в обществе. Это касалось прежде всего удачной валютной реформы 1923 года, сокращения бюджетных расходов, проводимых многочисленными правительствами, где определяющую роль играли как раз социал-демократы и партия Центра. В 1927 году объем промышленного производства достиг предвоенного уровня.
Но уже на рубеже 1930-х годов Великая депрессия разрушила и эти ростки стабилизации экономики. В 1930 году количество безработных достигло трех миллионов человек. Кризис привел к прекращению кредитования немецкой экономики, которое шло в основном из США. В следующем году рейхсканцлер Генрих Брюнинг даже заявил о возможном государственном дефолте. И в этой ситуации именно нацисты обещали и избирателям, и, главное, крупному капиталу, стремительный выход из кризиса.
27 января 1932 года на встрече в Дюссельдорфе со стальными, угольными магнатами Рура и влиятельными предпринимателями Гитлер, искусный демагог, буквально заворожил их. Совместное письмо крупных землевладельцев, предпринимателей к рейхспрезиденту фон Гинденбургу в ноябре 1932 года стало едва ли не решающим в назначении бывшего ефрейтора главой правительства. К тому же коррупционная история с сыном седовласого генерал-фельдмаршала Оскаром попала в еще свободную прессу: все могло закончиться громким скандалом. Гитлер становится рейхсканцлером.
…Маргинализированная масса в условиях масштабного кризиса и гиперинфляции ожидала чуда, и его обещали в первую очередь внесистемные партии, такие как нацистская и коммунистическая. Они продолжали между собой отчаянную кровавую борьбу на улицах городов, подтачивая власть. И уже парламентские выборы от 14 сентября 1930 года стали первым приговором демократии: нацисты получили 18,25% (107 мандатов), а коммунисты 13,13% (77). Еще две "антивеймарские" на то время по взглядам правоцентристские партии – Немецкая национальная народная партия и Немецкая народная партия — вместе получили 11,54% голосов избирателей и 71 мандат. Итак, из 577 кресел в рейхстаге уже 255 занимали представители партий, с разных позиций критиковавших само понятие демократии и Веймарскую конституцию.
Даже прошедшие 31 июля 1932 года выборы в рейхстаг окончательно не ставили крест на чаяниях тех немцев, которые верили в силу демократии, ее необратимость. Да, нацисты более чем вдвое нарастили свой электорат – до 37,27% голосов избирателей, а именно 13 745 680 человек (230 мандатов из 584). Но единства у их противников не было. Нацисты начали процесс поглощения правоцентристских партий. И в этом им помогали представители как военно-промышленного комплекса, так и части военно-политической элиты, которая особенно болезненно переживала поражение в Первой мировой войне. И желала реванша, пытаясь использовать партию Гитлера в качестве тарана, не воспринимая политические лозунги нацистов как катастрофические. Но именно таковыми они оказались для государства в обозримом будущем. Как же они ошибались! Почему-то вспоминается "семибанкирщина" во время первого "избрания" президентом РФ Путина.
Ошибался в возможностях Гитлера и последний перед ним, недолговечный (неполные два месяца на посту – до 28 января 1933 года) рейхсканцлер, боевой генерал Курт фон Шлейхер, аристократ и консерватор, недолюбливавший нацистов. Он много лет был искусным мастером политических интриг, фактически управляя правительствами Генриха Брюнинга и Франца фон Папена. Интересно, что Адольф Гитлер во время расправы над руководством штурмовых отрядов СА в "Ночь длинных ножей" 30 июня 1934 года поквитался также со многими политическими соперниками: фон Шлейхер был убит вместе с женой на своей вилле; чудом остался жив бывший военный Франц фон Папен, которого защитил от эсэсовцев нацист № 2 Герман Геринг – летчик-ас Первой мировой войны.
Завершив разгром демократии, Гитлер назначил себя фюрером
Итак, получив всю полноту власти, Адольф Гитлер сразу же аннулировал все гражданские права и приступил к репрессиям буквально против всех политических соперников и даже попутчиков: начав с коммунистов и социал-демократов, он не остановился, полностью зачищая поле для безраздельного господства НСДАП. Видение роли лидера государства он артикулировал в обращении нового имперского правительства к народу: "Своей высшей целью и первоочередной задачей народное правительство считает возрождение единства, воли и духа нашего народа. Он сохранит и защитит те институты, на которых держится сила нашего народа… Уважение к нашему великому прошлому, чувство гордости, вызванное нашими давними традициями, — все это ляжет в основу воспитания немецкой молодежи. Тем самым правительство объявит беспощадную войну силам духовного, политического и культурного нигилизма… Ну же, немецкий народ, дай нам четыре года, а потом суди нас!"
После смерти рейхспрезидента Пауля фон Гинденбурга 2 августа 1934 года Адольф Гитлер завершил разгром демократии, назначив себя фюрером — вождем нации.
Впереди были более 12 лет нацистской диктатуры, кровопролитная Вторая мировая война (1939—1945), разжигателем которой была гитлеровская Германия, а после подписания Пакта Риббентропа-Молотова и сталинский Советский Союз. 22 июня 1941 года один хищник напал на другого и начался самый трагический этап уже второй в XX веке мировой бойни. Предотвратить такое развитие событий можно было, но… Чтобы разгромить нацистскую Германию и ее союзников, демократические государства Запада были вынуждены объединить усилия с еще одним тоталитарным монстром – СССР.