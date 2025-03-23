"Хакнуть" демократию: как Гитлер на волне популизма пришел к власти и дал рецепт политикам будущего

Точкой невозврата стал закон о диктаторских полномочиях Гитлера

Немецкий рейхстаг 23 марта 1933 года принял закон, которым новоназначенному рейхсканцлеру Адольфу Гитлеру были предоставлены диктаторские полномочия. Со следующего дня лидер национал-социалистической партии (НСДАП) мог руководить государством практически единолично, уже как неограниченный монарх с помощью декретов без соблюдения демократических процедур. 30 января того же года рейхспрезидент, генерал-фельдмаршал Пауль фон Гинденбург назначил Гитлера главой правительства. В дальнейшем, уже в ситуации неограниченной нацистской диктатуры действие закона, получившего манипулятивное и популистское по форме название "О ликвидации бедственного положения народа и государства", постоянно продлевалось.

На современном сленге это называется очень просто – "хакнуть" демократию. Что мы и видим прямо сегодня на примере наших заокеанских еще совсем недавно верных союзников из США. Насколько далеко зайдет кардинальное изменение внешнеполитического курса администрации президента Дональда Трампа и разрушение самих основ демократического строя в самом могущественном государстве мира, покажет время.

Первая попытка нацистов пойти в большую политику

…После Ноябрьской революции 1918 года в Германской империи и на фоне поражения Центральных государств в Первой мировой войне в Веймаре 31 июля 1919 года была провозглашена республика. В ближайшие годы после мирового конфликта происходили тектонические территориальные изменения по всему миру, и особенно в Европе, освященные решениями победившей Антанты. Версальская система мирных договоров привела к неслыханному ранее унижению и репарациям в отношении тех стран, которые оказались побежденными в мировой бойне. Германия потеряла все колонии и вынуждена была уступить немалые регионы на севере, западе и востоке бывшей империи, а также попала в экономическую ловушку с выплатами колоссальных репараций.

Территориальные потери Германии согласно Версальскому договору 1919 года. Саар, Рурский бассейн и западная часть Баден-Вюртемберга будут деоккупированы мирным путем в 1935-1936 годах

Название Веймарская республика стало известно лишь во время десятой годовщины принятия в этом городе конституции государства, которое получило в ее первой статье компромиссное название – "Германский рейх является республикой". После провозглашения закона о диктаторских полномочиях Гитлера республика завершила свое существование де-юре. А де-факто государственный переворот произошел несколько раньше, потому что после "странной" истории с поджогом берлинского рейхстага 27 февраля 1933 года был издан указ рейхспрезидента Гинденбурга "О защите народа и государства" (главным пунктом было аннулирование 81 мандата депутатов от Коммунистической партии Германии). Коммунистов можно назвать антагонистами с нацистами, но они были очень похожи в ненависти к Веймарской конституции и республике вообще. До этого коммунисты и нацисты часто голосовали в рейхстаге солидарно.

Пропагандистский "антивеймарский" плакат Коммунистической партии Германии "Покончим с этой системой". Художник Виктор Дени (Денисов), 1932 год

С тех пор как 8—9 ноября 1923 года состоялся фарсовый "Пивной путч", прошло чуть более девяти лет. Маргинальная, крайне правая партия с ярко выраженной тоталитарной идеологией (некий винегрет из таких элементов, как социализм, национализм, пангерманизм, секуляризм, антисемитизм, антикапитализм и т.п.) на тот момент отсутствовала практически на политической карте государства, разве что на юге – в Баварии. Однако постепенно наращивая авторитет непрерывной критикой государства как такового, его институтов, нацисты буквально перед началом Великой депрессии, в мае 1928 года наконец решили пойти в большую политику и действовать в рамках закона. Пока что. Но не имея опыта парламентской борьбы, громко провалились, получив 2,6% голосов и всего 12 мандатов из 491. Для сравнения, коммунисты получили 54 мандата (10,6%). Победа Социал-демократической партии Германии (СДПГ) с 29,8% голосов избирателей (153 мандата) позволяла ей снова возглавить будущую правительственную коалицию.

Украинский философ Мирослав Попович в книге "Червоне століття" писал о непримиримой борьбе левых партий в Веймарской Германии: "Для взаимоотношений социал-демократов с коммунистами характерно, что они считали друг друга фашистской партией… Коммунистическая газета "Роте фане" 12 апреля 1929 года назвала социал-демократию "тараном фашизма и империализма"… Но стоит отметить, что и немецкая социал-демократия в эту эпоху не проводит никакой разницы между коммунизмом и фашизмом". Глава партии Отто Вельс на Берлинском партайтаге 1924 года говорил о наци и коммунистах как о "взаимосвязанных звеньях одной цепи, которые раздирают тело Германии до крови и в конце концов задушат ее".

Очень скоро, уже осенью 1929 года в США произошел Биржевой крах, который буквально через несколько месяцев накрыл и большинство государств Европы. В сложной экономической ситуации (Германия еще и продолжала выплачивать большие по объему репарации) именно несистемные, с популистским привкусом партии начинают наращивать мышцы.

Как бывший ефрейтор стал главой правительства

И все это происходило на фоне неприятия большей частью общества, военной элитой, финансово-промышленными магнатами экономических изменений, которые несколько стабилизировали социальное напряжение в обществе. Это касалось прежде всего удачной валютной реформы 1923 года, сокращения бюджетных расходов, проводимых многочисленными правительствами, где определяющую роль играли как раз социал-демократы и партия Центра. В 1927 году объем промышленного производства достиг предвоенного уровня.

Но уже на рубеже 1930-х годов Великая депрессия разрушила и эти ростки стабилизации экономики. В 1930 году количество безработных достигло трех миллионов человек. Кризис привел к прекращению кредитования немецкой экономики, которое шло в основном из США. В следующем году рейхсканцлер Генрих Брюнинг даже заявил о возможном государственном дефолте. И в этой ситуации именно нацисты обещали и избирателям, и, главное, крупному капиталу, стремительный выход из кризиса.

27 января 1932 года на встрече в Дюссельдорфе со стальными, угольными магнатами Рура и влиятельными предпринимателями Гитлер, искусный демагог, буквально заворожил их. Совместное письмо крупных землевладельцев, предпринимателей к рейхспрезиденту фон Гинденбургу в ноябре 1932 года стало едва ли не решающим в назначении бывшего ефрейтора главой правительства. К тому же коррупционная история с сыном седовласого генерал-фельдмаршала Оскаром попала в еще свободную прессу: все могло закончиться громким скандалом. Гитлер становится рейхсканцлером.

Берлинцы-безработные на улице ждут специальную информационную газету с сообщениями о наличии рабочих мест, 1932 год

…Маргинализированная масса в условиях масштабного кризиса и гиперинфляции ожидала чуда, и его обещали в первую очередь внесистемные партии, такие как нацистская и коммунистическая. Они продолжали между собой отчаянную кровавую борьбу на улицах городов, подтачивая власть. И уже парламентские выборы от 14 сентября 1930 года стали первым приговором демократии: нацисты получили 18,25% (107 мандатов), а коммунисты 13,13% (77). Еще две "антивеймарские" на то время по взглядам правоцентристские партии – Немецкая национальная народная партия и Немецкая народная партия — вместе получили 11,54% голосов избирателей и 71 мандат. Итак, из 577 кресел в рейхстаге уже 255 занимали представители партий, с разных позиций критиковавших само понятие демократии и Веймарскую конституцию.

Пропагандистский плакат Социал-демократической партии в Германии. Три стрелы направлены против монархистов (правоцентристов), нацистов и коммунистов, 1932 год

Даже прошедшие 31 июля 1932 года выборы в рейхстаг окончательно не ставили крест на чаяниях тех немцев, которые верили в силу демократии, ее необратимость. Да, нацисты более чем вдвое нарастили свой электорат – до 37,27% голосов избирателей, а именно 13 745 680 человек (230 мандатов из 584). Но единства у их противников не было. Нацисты начали процесс поглощения правоцентристских партий. И в этом им помогали представители как военно-промышленного комплекса, так и части военно-политической элиты, которая особенно болезненно переживала поражение в Первой мировой войне. И желала реванша, пытаясь использовать партию Гитлера в качестве тарана, не воспринимая политические лозунги нацистов как катастрофические. Но именно таковыми они оказались для государства в обозримом будущем. Как же они ошибались! Почему-то вспоминается "семибанкирщина" во время первого "избрания" президентом РФ Путина.

Орган НСДАП "Фолькише беобахтер" сообщает о принятии закона о чрезвычайных полномочиях рейхсканцлера Адольфа Гитлера, 24 марта 1933 года

Ошибался в возможностях Гитлера и последний перед ним, недолговечный (неполные два месяца на посту – до 28 января 1933 года) рейхсканцлер, боевой генерал Курт фон Шлейхер, аристократ и консерватор, недолюбливавший нацистов. Он много лет был искусным мастером политических интриг, фактически управляя правительствами Генриха Брюнинга и Франца фон Папена. Интересно, что Адольф Гитлер во время расправы над руководством штурмовых отрядов СА в "Ночь длинных ножей" 30 июня 1934 года поквитался также со многими политическими соперниками: фон Шлейхер был убит вместе с женой на своей вилле; чудом остался жив бывший военный Франц фон Папен, которого защитил от эсэсовцев нацист № 2 Герман Геринг – летчик-ас Первой мировой войны.

Немцы встречают Адольфа Гитлера после его назначения на пост рейхсканцлера, 30 января 1933 года

Завершив разгром демократии, Гитлер назначил себя фюрером

Итак, получив всю полноту власти, Адольф Гитлер сразу же аннулировал все гражданские права и приступил к репрессиям буквально против всех политических соперников и даже попутчиков: начав с коммунистов и социал-демократов, он не остановился, полностью зачищая поле для безраздельного господства НСДАП. Видение роли лидера государства он артикулировал в обращении нового имперского правительства к народу: "Своей высшей целью и первоочередной задачей народное правительство считает возрождение единства, воли и духа нашего народа. Он сохранит и защитит те институты, на которых держится сила нашего народа… Уважение к нашему великому прошлому, чувство гордости, вызванное нашими давними традициями, — все это ляжет в основу воспитания немецкой молодежи. Тем самым правительство объявит беспощадную войну силам духовного, политического и культурного нигилизма… Ну же, немецкий народ, дай нам четыре года, а потом суди нас!"

Лидер НСДАП и рейхсканцлер Германии Адольф Гитлер встречается в Потсдаме с рейхспрезидентом Паулем фон Гинденбургом. 21 марта 1933 года. Bundesarchiv

После смерти рейхспрезидента Пауля фон Гинденбурга 2 августа 1934 года Адольф Гитлер завершил разгром демократии, назначив себя фюрером — вождем нации.

Впереди были более 12 лет нацистской диктатуры, кровопролитная Вторая мировая война (1939—1945), разжигателем которой была гитлеровская Германия, а после подписания Пакта Риббентропа-Молотова и сталинский Советский Союз. 22 июня 1941 года один хищник напал на другого и начался самый трагический этап уже второй в XX веке мировой бойни. Предотвратить такое развитие событий можно было, но… Чтобы разгромить нацистскую Германию и ее союзников, демократические государства Запада были вынуждены объединить усилия с еще одним тоталитарным монстром – СССР.