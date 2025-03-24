Пост в соцсетях чуть не закончился тюрьмой для мужчины: что он написал

Опубликовал пост – заплатил 8500 грн штрафа: приговор суда в Сумах

В Сумской области суд вынес приговор мужчине, разместившему в социальной сети публикацию, направленную на разжигание религиозной розни. Его признали виновным по ч. 1 ст. 161 УК Украины, которая предусматривает ответственность за умышленные действия, направленные на разжигание вражды и ненависти, а также оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями.

Как сообщает Единый государственный реестр судебных решений, инцидент произошел 6 сентября 2024 года. Обвиняемый, находясь по месту жительства в г. Суммы, опубликовавшей в социальной сети сообщение, доступное неограниченному количеству лиц, содержавшее высказывания, унижающие религиозные чувства граждан и провоцировавшие вражду.

Суд утвердил соглашение о признании виновности, заключенное 13 февраля 2025 между обвиняемым, его защитником и прокурором. Согласно условиям соглашения, мужчина признал свою вину в полном объеме, а стороны согласились на наказание в виде штрафа в размере 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 8500 гривен. Согласно ст. 161 наказание может быть в виде штрафа от двухсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничения свободы на срок до пяти лет.

Обвиняемый также выразил искреннее раскаяние и активно способствовал раскрытию правонарушения, что суд признал смягчающими обстоятельствами.

Кроме того, суд постановил конфисковать мобильный телефон, с которого была размещена публикация, в собственность государства, тогда как сим-карту вернули обвиняемому, поскольку она не имеет материальной ценности. С обвиняемого также взыскали процессуальные расходы в сумме 7572,8 гривен, связанные с проведением экспертного исследования.

Мера пресечения до вступления приговора в законную силу суд не применял, учитывая сотрудничество обвиняемого со следствием и отсутствие оснований для ограничения его воли.

Приговор был вынесен Заречным районным судом г. Сумы 20 марта 2025г. Если в течение 30 дней, то есть до 19 апреля 2025 года, не будет подана апелляция в Сумской апелляционный суд, решение вступит в законную силу.

Этот случай стал примером того, как суд учитывает добровольное признание вины и сотрудничество с правоохранительными органами при определении меры наказания за преступления, связанные с разжиганием вражды.

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