Почему Белый дом начал верить Путину? Зеленский раскрыл подробности в новом интервью

Зеленский о влиянии Кремля на Белый дом: Россия манипулирует американскими чиновниками.

Президент Владимир Зеленский дал большое интервью журналу Time, в котором откровенно высказался о Владимире Путине, будущем войны и позиции США по поддержке Украины. Он подчеркнул, что Украина хочет мира, но не ценой потери территорий.

Как отмечает издание Time, глава государства призвал США разговаривать с Украиной как с равноправным партнером, если они действительно поддерживают борьбу за свободу.

Отдельно Зеленский обвинил команду Дональда Трампа в распространении российских нарративов. По его словам, Кремль использует информационные методы для манипуляции мнением некоторых американских чиновников.

"Я считаю, что России удалось повлиять на некоторых людей в Белом доме посредством информации. Их сигнал американцам заключался в том, что украинцы не хотят прекращать войну, и нужно что-то сделать, чтобы заставить их", — заявил Зеленский.

Time также обращает внимание на тревожную тенденцию: некоторые американские чиновники начинают верить словам Путина, даже когда их собственная разведка опровергает его заявления.

Зеленский отмечает, что это стало частью определенного "шаблона" в риторике Дональда Трампа и Кремля. В частности, заявление Путина о якобы окружении украинских военных в Курской области выглядело как продолжение этого сценария.

Кроме того, Президент Украины в разговоре с Time сказал следующее:

На вопрос, почему у Зеленского вырос рейтинг после спора с Трампом в Белом доме, он ответил: "Украинцы надеялись увидеть, что США остаются их союзниками. Но в тот момент не сложилось такое впечатление. Поэтому, когда дело доходит до нашего чувства достоинства, свободы, демократии, наш народ восстает и объединяется".

"Это слишком большой компромисс. Представьте себе освобождение Гитлера из политической изоляции", — Зеленский надеется, что Трамп поймет, что Путину нельзя доверять, и что победа России в войне будет не только катастрофой для Украины, но и для всего Запада.

На встречу с Трампом и Венсом, на которой между ними и Зеленским возник спор, президент взял несколько подарков. Один из них — чемпионский пояс Александра Усика. Другой — папка с серией фотографий украинских военнопленных. "Эти фотографии, по мнению некоторых чиновников США, обозначили момент, когда встреча пошла не так. Если бы Зеленский предложил чемпионский пояс, этот жест мог бы поднять настроение. Фотографии имели противоположный эффект", — пишет издание.

В путанице, которая возникла после спора, Зеленский оставил пояс Усика на столике возле дивана. Позже в тот же день сотрудник Белого дома нашел пояс и отнес его в частную столовую Трампа, пишет Time.

Как пишет издание, Зеленский планировал вручить президенту США чемпионский пояс Усика, но вместо этого он передал ему папку с фотографиями. После этого беседа пошла в другом направлении.

Time отмечает, что Зеленский не жалеет о своем решении показать эти изображения. Он объяснил, что пытался выйти за рамки потребности Трампа в лести и обратиться к нему как к человеку.

Когда США пригрозили ввести санкции против Кремля за его постоянные бомбардировки Украины, "россияне действительно испугались", – отметил Зеленский.

Еще интересное из большого материала TIME:

Трамп приберег все пряники для России, тогда как украинцы получают только кнут, пишет издание. В свою очередь, Зеленский прокомментировал это так: "Если пряник отравлен, то слава Богу. Возможно, в этом и заключается хитрость этой дипломатии. Если Трамп захочет, он сможет выжать уступки из россиян, ведь, кажется, он единственный, кого боится Путин".

"Мы должны быть прагматичными. Мы должны двигаться шаг за шагом. Сейчас не время для идеализма", – Ермак о переговорах с США.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Стив Виткофф, специальный посланник президента США Трампа по Ближнему Востоку выступил с рядом заявлений по Украине. Некоторые из них не только удивительны, но и вызывают возмущение, ведь повторяют пропаганду Кремля.