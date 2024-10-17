Исчезла с экранов и выехала из Украины: где сейчас внучка Женя из "Сватов" и что говорит о войне (фото)

Девушка получила первую главную роль в 6 лет

Украинский сериал "Сваты" завоевал широкую популярность, но многие актеры, игравшие в нем главные роли, поддержали путинскую агрессию, в частности Федор Добронравов. Также ходили слухи, что актриса София Стеценко, сыгравшая внучку Женю, переехала в Москву, поскольку она пропала с экранов.

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас украинская актриса и чем занимается. Мы выяснили, что София Стеценко говорит о войне.

Куда пропала София Стеценко и чем занимается

Актриса родилась в Киеве и получила в шесть лет свою первую главную роль, которая принесла ей большую популярность. София Стеценко сыграла внучку Женю в комедийном проекте "Сваты". Позже она появилась в ситкоме "Ласточкино гнездо", а также в кинолентах "Ищу жену с ребенком", "Под прицелом любви" и "Ради любви я все смогу". Но вскоре София пропала с экранов.

София Стеценко на съемках "Сватов", Фото: Студия "Квартал 95"

Сейчас девушке 21 год и она объяснила, почему взяла паузу в карьере. София отметила, что в определенный момент поняла, что актерство — не совсем то дело, которым ей хочется заниматься. Но спустя время она вернулась к этой деятельности, поняв, что соскучилась по актерскому мастерству.

София Стеценко пропала с экранов

В российских СМИ писали, что якобы София переехала в Москву, но девушка опровергла эту информацию. В интервью OBOZ.UA девушка рассказала, что в начале полномасштабной войны выехала в Прагу, где поступила в актерскую школу и проучилась там года на стипендии, а потом улетела в Торонто (Канада).

София Стеценко переехала в Торонто

София рассказала, что работает ассистентом на съемочных площадках и фестивалях. В Торонто она встретила вторую половинку. Девушка учит своего парня украинскому языку и сама осознанно перешла с русского на родной язык.

София Стеценко со своим парнем

Несмотря на жизнь за рубежом, девушка не забывает об Украине, на свой день рождения в прошлом году она рассказала о самом заветном и единственном желании — чтобы каждый российский солдат, пришедший с целью убивать украинцев, горел в аду.

София Стеценко поддерживает Украину за рубежом

Свою страницу в Instagram актриса ведет не активно, иногда делится с подписчиками моментами своей жизни. И не боится открыто заявлять о своей позиции касательно войны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что говорит о войне в Украине звезда "Сватов" Александр Феклистов. Он покинул Россию и уехал жить в Испанию.