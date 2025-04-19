Канализационная роскошь — этот тариф вырос второй раз за год в одном из городов Украины

Небольшие города Украины один за другим повышают тарифы на воду

В Обухове Киевской области с мая начнет действовать новый тариф на водоотвод – исполком принял решение. Этот город станет еще одним, где изменятся тарифы на воду в последний месяц весны.

Стоимость услуг канализации вырастет почти на 5 грн — жители будут платить 36,01 грн за 1 куб.м стоков. Хотя сумма вроде и небольшая и тариф поднимают уже второй раз за 2025 год.

Предыдущий рост стоимости принимался в январе, тариф установили 31,25 грн. Исполком поддержал новую просьбу водоканала о повышении, ведь выросли расходы на электроэнергию, очистку стоков, выплату зарплат и т.д.

Тариф на центральное водоснабжение в Обухове составляет 51,32 грн. Таким образом, с 1 мая общая стоимость куба воды составит 87,26 грн.

Текущие тарифы в Обухове действуют до 1 мая

Для сравнения, в крупных городах, где стоимость регулируемого решением НКРЭКУ тариф держат на уровне около 30 грн. Такая цена привела к тому, что в Ровно планировали подавать воду по часам, ведь действующий тариф не покрывает всех потребностей водоканала.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что не во всех небольших городах причиной являются тарифы. В Шахтерском на Днепропетровщине из-за долгов населения грозятся отключить водоснабжение вообще на неопределенный срок.