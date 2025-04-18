"Надеюсь, до этого не дойдет". Трамп сделал важное заявление о перемирии в Украине

47-й президент США сделал ряд заявлений

Президент США Дональд Трамп надеется, что ему все же удастся заключить мирное соглашение между Украиной и Россией. Но если этот процесс затянется "Штаты выйдут из переговоров".

Об этом 47-й президент США заявил во время очередного брифинга. Он также ответил на вопрос: играет ли с ним глава России Владимир Путин и высказался относительно Ирана.

Главные заявления Трампа

Мы (США — Ред.) выйдем из переговоров , если стороны усложнят прекращение войны в Украине, но я надеюсь, что до этого не дойдет;

, если стороны усложнят прекращение войны в Украине, но я надеюсь, что до этого не дойдет; У нас очень хорошие шансы заключить соглашение между Россией и Украиной.

На вопрос, играет ли с ним Россия, Трамп ответил: "Никто со мной не играет, я стараюсь помочь, это война Байдена ".

". У нас проходят приятные разговоры с Китаем. Это действительно очень хорошо.

Если иранцы получат ядерное оружие, они не будут счастливы, ведь их жизнь будет в большой опасности.

Нет конкретного количества дней, когда мы можем прекратить переговоры по Украине, если соглашение не будет достигнуто.

В то же время, отвечая на вопрос, будет ли Вашингтон поддерживать Украину, если мирное соглашение так и не удастся заключить, Трамп ответил: "Не буду этого говорить, но я думаю, что мы сможем это сделать (прекратить войну — Ред.)".

До этого президент США заверил, что не говорил, что "США больше не будут оказывать военную поддержку Украине". Он уверен, что его слова вырвали из контекста.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в США заявили о "других приоритетах" вместо мира в Украине.