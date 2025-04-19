Полный соцпакет и скидки для работников: пенсионерам в Киеве предлагают работу с достойной зарплатой

Компания предлагает официальное трудоустройство

Пенсионерам в Киеве предлагают работу с зарплатой от 27 тысяч гривен. Требуются работники для обработки рыбы и приготовления полуфабрикатов.

Работа официальная с полным социальным пакетом. Соответствующее объявление размещено на одном из популярных сайтов поиска работы.

Место работы находится на улице Межигорской, недалеко от центра города. Вакансия предполагает полную занятость. График работы — пять дней в неделю с "плавающими" выходными. Рабочий день начинается в 7 утра и длится до 17-18 часов вечера.

Основные обязанности работника включают в себя контроль качества сырья, разборку рыбы на филе и стейки, приготовление рыбных полуфабрикатов, копчение, соление. Также нужно будет паковать и наклеивать этикетки на готовую продукцию. Для этой работы необходимо уметь правильно работать с ножом и понимать стандарты качества продуктов.

Начальная зарплата составляет 27 тысяч гривен. После испытательного срока прибавляется премия 3 тысячи гривен, так что общий доход растет до 30 тысяч.

Компания предлагает официальное трудоустройство и социальные гарантии. Среди других преимуществ – компенсация затрат на обучение, программа поддержки психологического здоровья, скидки для работников.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что активным пенсионерам предлагают заработок на грибах. В компании будут учить и все расскажут.