У Зеленского ответили на циничное заявление Кремля по поводу ударов по энергетике

Выплыл интересный нюанс

В Украине уже отреагировали на заявления Кремля о "соблюдении" моратория на удары по энергетике. Как оказалось, месяц "тишины" еще не прошел.

Об этом заявил советник президента Украины Владимир Зеленский Дмитрий Литвин, передает "Суспільне". По его словам, день начала моратория 25 марта.

Тогда Белый дом опубликовал заявления о соглашении не нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Однако в Кремле уверяют, что Россия "выполнила" условия договоренности в отличие от Украины. Кремль обвинил 18 апреля Киев в несоблюдении моратория.

"Но ввиду неадекватности россиян и данных разведки — вчера (17 апреля) президент Зеленский предупредил об угрозе российских ударов по объектам энергетики во время Пасхи или после нее", — сказал Литвин.

По его словам, о выполнении или не выполнении этих договоренностей можно будет говорить только после 25 апреля. Сейчас прошло всего 24 дня с момента публикации заявлений администрацией президента США Дональда Трампа.

Напомним, что в России сказали, продолжат ли мораторий на удары по энергетике Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметился новыми циничными заявлениями о войне против Украины.