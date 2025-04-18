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Зеленский ввел новые санкции. Под ударом Куклачев, Джигурда, Расторгуев, китайские компании и не только (список)

Автор
Наталья Кухарик
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Президент подписывает указы Новость обновлена 18 апреля 2025, 16:14
Президент подписывает указы. Фото Коллаж "Телеграфа"

В целом санкционный список включает 39 физических и 60 юридических лиц

Владимир Зеленский ввел новые санкции против российских деятелей и ряда компаний. Под ограничения попали известные россияне: "кошачий клоун" Юрий Куклачев, эпатажный Никита Джигурда и певец Николай Расторгуев.

Санкции также коснулись нескольких китайских фирм, сотрудничающих с Россией. Об этом говорится в указах, опубликованных на официальном сайте главы государства.

На сайте президента обнародованы два санкционных указа — №246/2025 и №247/2025. Первый документ направлен против 20 российских знаменитостей – актеров, певцов и спортсменов. Второй указ вводит ограничения по ряду других физических лиц, а также 60 компаний, среди которых значительная часть – китайские предприятия, имеющие связи с Россией.

В целом санкционный список включает 39 физических и 60 юридических лиц. Среди попавших под ограничения российских деятелей культуры и спорта есть немало известных фигур: актер Виталий Гогунский, певец и бывший депутат Госдумы РФ Николай Расторгуев, известный исполнитель Александр Розенбаум.

Вот полный список российских деятелей, против которых введены санкции:

  • Апексимова Ирина – актриса и режиссер;
  • Большая Софья – фехтовальщица;
  • Вяльбе Елена – лыжница, олимпийская чемпионка;
  • Гогунский Виталий – актер (известный ролью Кузи в сериале "Универ");
  • Джигурда Никита – актер;
  • Дронов Ярослав – певец (известный под псевдонимом SHAMAN);
  • Кончаловский Егор – кинорежиссер и сценарист;
  • Куклачев Юрий – актер;
  • Кучера Оскар – актер;
  • Лебедев Денис – боксер;
  • Миронов Евгений – актер театра;
  • Нагорный Никита – гимнаст;
  • Панкратов-Черный Александр – актер и кинорежиссер;
  • Полунин Сергей – артист балета;
  • Проводников Руслан – боксер;
  • Расторгуев Николай – певец и бывший депутат Госдумы РФ;
  • Розенбаум Александр – певец;
  • Сукачев Игр – рок-музыкант, актер, режиссер;
  • Цискаридзе Николай – артист балета;
  • Чумаков Роман – рэпер (известный как Жиган).

Согласно документам, санкции предусматривают блокирование активов, лишение государственных наград, ограничение торговых операций и запрещение вывода капиталов. Кроме того, вводится запрет на распространение СМИ от этих лиц и компаний на территории Украины.

МИД Украины должен уведомить об этих санкциях компетентные органы Евросоюза, США и других государств, а также поднять вопрос о введении подобных ограничений со стороны международных партнеров.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что порты США останутся закрытыми для кораблей из России. Трамп продлил санкции еще на год.

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#Санкции #СНБО #Владимир Зеленский