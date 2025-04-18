Зеленский ввел новые санкции. Под ударом Куклачев, Джигурда, Расторгуев, китайские компании и не только (список)
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В целом санкционный список включает 39 физических и 60 юридических лиц
Владимир Зеленский ввел новые санкции против российских деятелей и ряда компаний. Под ограничения попали известные россияне: "кошачий клоун" Юрий Куклачев, эпатажный Никита Джигурда и певец Николай Расторгуев.
Санкции также коснулись нескольких китайских фирм, сотрудничающих с Россией. Об этом говорится в указах, опубликованных на официальном сайте главы государства.
На сайте президента обнародованы два санкционных указа — №246/2025 и №247/2025. Первый документ направлен против 20 российских знаменитостей – актеров, певцов и спортсменов. Второй указ вводит ограничения по ряду других физических лиц, а также 60 компаний, среди которых значительная часть – китайские предприятия, имеющие связи с Россией.
В целом санкционный список включает 39 физических и 60 юридических лиц. Среди попавших под ограничения российских деятелей культуры и спорта есть немало известных фигур: актер Виталий Гогунский, певец и бывший депутат Госдумы РФ Николай Расторгуев, известный исполнитель Александр Розенбаум.
Вот полный список российских деятелей, против которых введены санкции:
- Апексимова Ирина – актриса и режиссер;
- Большая Софья – фехтовальщица;
- Вяльбе Елена – лыжница, олимпийская чемпионка;
- Гогунский Виталий – актер (известный ролью Кузи в сериале "Универ");
- Джигурда Никита – актер;
- Дронов Ярослав – певец (известный под псевдонимом SHAMAN);
- Кончаловский Егор – кинорежиссер и сценарист;
- Куклачев Юрий – актер;
- Кучера Оскар – актер;
- Лебедев Денис – боксер;
- Миронов Евгений – актер театра;
- Нагорный Никита – гимнаст;
- Панкратов-Черный Александр – актер и кинорежиссер;
- Полунин Сергей – артист балета;
- Проводников Руслан – боксер;
- Расторгуев Николай – певец и бывший депутат Госдумы РФ;
- Розенбаум Александр – певец;
- Сукачев Игр – рок-музыкант, актер, режиссер;
- Цискаридзе Николай – артист балета;
- Чумаков Роман – рэпер (известный как Жиган).
Согласно документам, санкции предусматривают блокирование активов, лишение государственных наград, ограничение торговых операций и запрещение вывода капиталов. Кроме того, вводится запрет на распространение СМИ от этих лиц и компаний на территории Украины.
МИД Украины должен уведомить об этих санкциях компетентные органы Евросоюза, США и других государств, а также поднять вопрос о введении подобных ограничений со стороны международных партнеров.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что порты США останутся закрытыми для кораблей из России. Трамп продлил санкции еще на год.