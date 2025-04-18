Зеленский ввел новые санкции. Под ударом Куклачев, Джигурда, Расторгуев, китайские компании и не только (список)

В целом санкционный список включает 39 физических и 60 юридических лиц

Владимир Зеленский ввел новые санкции против российских деятелей и ряда компаний. Под ограничения попали известные россияне: "кошачий клоун" Юрий Куклачев, эпатажный Никита Джигурда и певец Николай Расторгуев.

Санкции также коснулись нескольких китайских фирм, сотрудничающих с Россией. Об этом говорится в указах, опубликованных на официальном сайте главы государства.

На сайте президента обнародованы два санкционных указа — №246/2025 и №247/2025. Первый документ направлен против 20 российских знаменитостей – актеров, певцов и спортсменов. Второй указ вводит ограничения по ряду других физических лиц, а также 60 компаний, среди которых значительная часть – китайские предприятия, имеющие связи с Россией.

В целом санкционный список включает 39 физических и 60 юридических лиц. Среди попавших под ограничения российских деятелей культуры и спорта есть немало известных фигур: актер Виталий Гогунский, певец и бывший депутат Госдумы РФ Николай Расторгуев, известный исполнитель Александр Розенбаум.

Вот полный список российских деятелей, против которых введены санкции:

Апексимова Ирина – актриса и режиссер;

Большая Софья – фехтовальщица;

Вяльбе Елена – лыжница, олимпийская чемпионка;

Гогунский Виталий – актер (известный ролью Кузи в сериале "Универ");

Джигурда Никита – актер;

Дронов Ярослав – певец (известный под псевдонимом SHAMAN);

Кончаловский Егор – кинорежиссер и сценарист;

Куклачев Юрий – актер;

Кучера Оскар – актер;

Лебедев Денис – боксер;

Миронов Евгений – актер театра;

Нагорный Никита – гимнаст;

Панкратов-Черный Александр – актер и кинорежиссер;

Полунин Сергей – артист балета;

Проводников Руслан – боксер;

Расторгуев Николай – певец и бывший депутат Госдумы РФ;

Розенбаум Александр – певец;

Сукачев Игр – рок-музыкант, актер, режиссер;

Цискаридзе Николай – артист балета;

Чумаков Роман – рэпер (известный как Жиган).

Согласно документам, санкции предусматривают блокирование активов, лишение государственных наград, ограничение торговых операций и запрещение вывода капиталов. Кроме того, вводится запрет на распространение СМИ от этих лиц и компаний на территории Украины.

МИД Украины должен уведомить об этих санкциях компетентные органы Евросоюза, США и других государств, а также поднять вопрос о введении подобных ограничений со стороны международных партнеров.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что порты США останутся закрытыми для кораблей из России. Трамп продлил санкции еще на год.