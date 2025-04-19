Рубио пытается давить на Украину, поскольку Трамп чувствует себя беспомощным: в Axios объяснили новые заявления США

Трамп в приватном разговоре со своим окружением жаловался на то, что переговоры о мире ведут в тупик

Президент США Дональд Трамп и его окружение ощущают свою полную беспомощность в деле заключения мира между Украиной и Россией. Именно поэтому Белый дом хочет либо окончательно "умыть руки" и отказаться от идеи заключить мирное соглашение о прекращении войны в Украине, либо надавить на Украину, поскольку в Вашингтоне считают ее "слабым звеном". Заявления государственного секретаря США Марко Рубио по поводу того, что США могут отказаться от посредничества в прекращении войны – это элемент давления именно на Киев.

Об этом пишет издание Axios со ссылкой на ряд источников среди европейских дипломатов и американских чиновников. В частности, отмечается, что Трамп оказался на неприятной "растяжке": он много раз заявлял, что прекратит войну между Украиной и Россией через 24 часа после вступления в должность президента, а его представители провели немалое количество переговоров. Реальный прогресс равен нулю.

Именно поэтому Трамп в частном разговоре со своим окружением жаловался на то, что переговоры о мире ведут в тупик. Президент США чувствует себя жалким и беспомощным, что конвертировалось в заявления Рубио, поскольку госсекретарь и ценитель российских нарративов Стив Уиткофф были среди тех, кому жаловался Трамп.

Рубио 18 апреля попытался донести разочарование Трампа до генерального секретаря НАТО Марка Рютте, а также представителей Украины, Франции, Британии и Германии, собравшихся в Париже. Оттуда и фразы Рубио про "сейчас в мире происходит многое, на котором мы должны сосредоточиться", и "если в ближайшее время не появится четкий путь к миру, Соединенные Штаты отступят от усилий по мирному посредничеству".

"Рубио не сказал конкретно, как будет выглядеть такой шаг, а лишь подчеркнул, что США хотят быстрого прогресса", – отметил один из собеседников издания.

Еще два дипломата ЕС вспомнили, что Рубио открыто заявил: Трамп теряет терпение и может выйти из переговорного процесса. При этом все три источника говорят, что заявления Рубио в основном были направлены против Украины, а не против России, поскольку он ни слова не сказал об усилении давления на Кремль. То же самое подтвердил источник, близкий к правительству Украины. В контексте этого вопроса Киев больше волнует возможная приостановка военной помощи от США, если Вашингтон выйдет из переговорного процесса, а не обиженное самолюбие Трампа.

"Создалось впечатление, что Рубио и Виткофф находятся под сильным давлением со стороны Трампа, и они перенаправляют его на других игроков", — резюмировал еще один европейский дипломат.

Напомним, по данным СМИ, США предложили союзникам мирную инициативу по завершению войны в Украине, которая предусматривает ряд уступок с украинской стороны в пользу России – и никаких уступок со стороны Кремля. План якобы предусматривает сохранение под контролем Москвы оккупированных территорий, ослабление санкций против РФ и отказ Украины от стремления вступить в НАТО. Взамен Россия должна согласиться на полное прекращение огня.

Более того, Соединенные Штаты готовы признать оккупированный украинский Крым русским, на чем давно настаивает Кремль. Сделать это планируется в рамках так называемого "мирного соглашения" о прекращении войны между Украиной и Россией. Впрочем, если Вашингтон попытается это реализовать, его ждет ряд проблем, поскольку для Украины это "красная линия", а Европа никогда не признает оккупацию россиянами украинских земель.

Добавим, что заявление Рубио повлекло за собой волну возмущения среди украинцев. Сейчас набирают популярность мемы в адрес американского правительства, которое в очередной раз "переобулось", изменив позицию по войне в Украине. В таких сообщениях часто используют образ клоуна в качестве символа того, насколько абсурдно выглядит такое изменение риторики. Мем намекает: сначала были громкие обещания, а потом новые оправдания и смещение фокуса.