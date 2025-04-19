Не вырастет и то, и другое: что категорически нельзя сажать возле клубники

При посадке клубники важно учитывать ее "друзей" и "врагов" по грядке

Повысить урожайность растений и защитить их от вредителей можно не только с помощью грамотного ухода и удобрений, но и посадив рядом подходящие растения-компаньоны. Однако неправильно подобранные соседи на грядке могут, наоборот, снизить урожай.

Преимущества посадки рядом с клубникой определенных культур могут включать улучшение вкуса ягоды или повышение ее устойчивости к вредителям, таким как слизни, пишет Homes and Gardens. Однако есть еще одни растения, соседство которых может угробить взаимный урожай. Предлагаем небольшой список тех культур, с кем клубнике по пути, а с кем — лучше держать дистанцию.

Рядом с чем можно сажать клубнику

Хорошими соседями для клубники среди овощных культур считаются бобы, горох, морковь, редис и редька. Бобовые обогащают почву азотом, что благоприятно сказывается на росте ягодных кустов. Также полезно сажать рядом лук, чеснок, петрушку и шалфей — их резкий аромат отпугивает вредителей. А тюльпаны и ирисы, высаженные между рядами клубники, способствуют более активному плодоношению.

Лук клубнике не пара. Фото: freepik

Что нельзя сажать возле клубники

Растения из семейства капустных, такие как брокколи, белокочанная и цветная капуста, могут конкурировать со сладкой клубникой за питательные вещества в почве. Культуры из семейства пасленовых — картофель, помидоры и баклажаны — способны передавать клубнике грибковые инфекции. Подсолнухи и топинамбур тоже не подойдут для соседства с клубникой: они затеняют грядки и мешают ягоде получать достаточно солнечного света.

Напомним, что на огороде важно грамотное соседство разных растений. Ранее "Телеграф" писал, что нельзя сажать возле картофеля, моркови, перца и других овощей.