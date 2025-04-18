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Путину нужна победа к 9 мая. Военный эксперт рассказал, где россияне пойдут в наступление

Автор
Игорь Тимофеев
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Автор
Владимир Путин
Владимир Путин. Фото Getty Images

Противник буде растягивать украинские силы на линии фронта

Российские оккупанты "прощупывают" линию боестолкноения, чтобы после накопления живой силы и техники перейти в наступление на ослабленном участке фронта. Однако они не станут ломиться на сильные позиции ВСУ.

Об этом в интервью YouTube-каналу Telegraf UA рассказал военный летчик, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Он объяснил тактику врага.

— Если у нас на каком-то участке фронта стоит железобетонная [оборона] и даже по прогнозам никуда не будет двигаться, ее не пробьёшь — россияне туда "долбиться" не будут. Они специально проводят точечные операции, чтобы "прощупать" фронт и потом спрогнозировать, куда можно двигаться, — говорит военный эксперт.

Он напомнил, что по конституции РФ пять оккупированных украинских регионов якобы вошли в состав России.

— Правовое поле российской конституции будет заставлять любое руководство России (Путин или кто-то другой – неважно) захватить Луганскую, Донецкую, Запорожскую, Херсонскую [области] и Крым. И естественно, в такой последовательности они будут разворачивать свои наступательные операции, — говорит полковник в отставке.

Для россиян оптимальной является Луганщина, считает он. Им важно на 9 мая доложить о полном захвате хотя бы одного из четырех частично оккупированных регионов, поскольку Крым был захвачен еще в 2014-м.

— Думаю, основные наступательные операции противник будет планировать именно по Луганскому направлению. А чтобы растянуть наши резервы (это формульное действие), где-то на противоположном участке фронта они могут организовать давление, провоцирующие операции, — говорит Роман Свитан.

По его мнению, это может быть Херсонская или Запорожская области.

— Они на Запорожском направления уже активизировались. Это ложится в общую формулу при ведении боевых действий. Это район Васильевки — Орехова. По ореховскому направлению у них положительная динамика давления. Это противовес Луганскому направлению. Хотя основное, повторюсь, будет Луганское, а Запорожское — будет вторичное, — резюмировал военный эксперт.

Напомним, военный эксперт и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал "Телеграфу", что Россия готовится к очередной попытке наступления в Сумской и Харьковской областях. Противник наращивает резервы и активизация боевых действий возможна уже летом.

Теги:
#Запорожская область #Луганщина #Наступление #Орехов #Роман Свитан