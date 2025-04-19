Паника среди офицеров РФ и усиление патрулей: в оккупированном Крыму началась суета (фото)

Оккупантов оставили без выходных

С территории временно оккупированного Крыма массово начали выезжать семьи старших офицеров Черноморского флота РФ. Такую тенденцию связывают с новыми мерами безопасности, введенными российским командованием на фоне успешных ударов Сил обороны Украины по военным объектам на полуострове.

Об этом сообщили участники военного движения сопротивления "АТЭШ". По их данным, в частях ЧФ РФ наблюдается паника еще с начала апреля: после того, как из Москвы поступила директива о введении дополнительных мер безопасности.

В частности, в портах Севастополя начали действовать скрытые патрули из резервистов "БАРС", выполняющих свою работу в гражданской одежде. Также усилили охрану объектов, пытаются скрыть технику, а выходные дни для российских военных-оккупантов вообще были отменены.

Южная бухта в Севастополе. Фото: АТЭШ

Южная бухта в Севастополе. Фото: АТЭШ

Южная бухта в Севастополе

В шутку отмечают в "АТЕШ", подобные действия могут быть начало фактического выполнения украинского требования о прекращении действия договора о пребывании Черноморского флота РФ в Севастополе.

"Всего лишь понадобилось несколько успешных ударов по военным судам", – дописали там.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Соединенные штаты якобы готовы признать временно оккупированный РФ полуостров Крым российским. По данным агентства Bloomberg, сделать они это хотят в рамках так называемого "мирного соглашения". Впрочем, как много раз заявляли украинские чиновники, это "красная линия".