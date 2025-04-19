Военной помощи от США ждать точно не стоит? NYT объясняет детали

Военная помощь США Украине может прекратиться после того, как завершится поддержка, согласованная еще прошлым президентом Штатов — Джо Байденом. В Белом доме или на Капитолийском холме практически не ведутся серьезные дискуссии по поводу следующего пакета оружия для Украины.

Об этом пишет The New York Times. По словам европейских чиновников, у них даже нет заверений, что Соединенные Штаты продолжат широкий обмен разведданными в отношении Украины. Это ключевой фактор для способности Киева наносить удары по российским войскам и военным объектам РФ.

Трамп пересматривает отношения с Украиной — от поддержки до выгоды

"На самом деле, когда Белый дом сегодня говорит о своих отношениях с Украиной, это обычно касается того, что он получает, а не того, что он планирует дать", — говорится в статье.

Продолжаются обсуждения соглашения о полезных ископаемых между США и Украиной. По словам президента США Дональда Трампа, оно может быть заключена уже на следующей неделе.

"Соглашение, к которому господин Трамп действительно стремится, — это соглашение с Россией. Но для того, чтобы туда попасть, нужно пройти мимо Украины — либо объявив прекращение огня, либо просто отложить проблему", — пишет NYT.

Как сообщал "Телеграф", государственный секретарь США Марко Рубио во время разговора с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте 18 апреля объявил официальную позицию США по установлению мира в Украине. Если в ближайшее время не будет ясного пути к миру, США откажутся от посредничества в мирных переговорах между Киевом и Кремлем.