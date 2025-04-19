Быстро застынет и не будет липнуть: как приготовить простую, но эффектную глазурь для пасок

Многие считают ее самой вкусной пасхальной выпечки

Глазурь для паски может быть не только из белков и сахара. Существует множество лучших вариантов, например, верхушки пасхальной выпечки можно украсить глазурью из сгущенки.

"Телеграф" рассказывает, как сделать быструю и вкусную глазурь для паски. В отличие от классической, в ее состав не входит сырой белок, а следовательно такая глазурь является безопасной. Также она выходит глянцевой, аппетитного кремового цвета и легко наносится на готовые изделия. Но главное преимущество такой глазури в том, что она не крошится и не осыпается с пасочек.

Что нужно

сгущенка — 6-7 ст.л;

сухое молоко – 4 ст.л;

лимонный сок – 2 ч.л.

Как приготовить

Приготовление настолько простое, что не понадобится даже миксер. В глубокую посуду положить сухое молоко, оно может быть любой жирности, даже обезжиренное. Добавить сгущенку и тщательно перемешать. В смесь влить лимонный сок и снова хорошо вымешать — глазурь готова.

Подсыхает она быстро, поэтому делать глазурь лучше непосредственно перед украшением паски. На ее полное застывание уходит несколько часов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сделать глазурь для паски с желатином. Она создает ровное, эластичное покрытие, которое хорошо держит форму.