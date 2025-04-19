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Быстро застынет и не будет липнуть: как приготовить простую, но эффектную глазурь для пасок

Автор
Елена Руденко
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Глазурь для паски придает ей праздничный вид
Глазурь для паски придает ей праздничный вид. Фото Pexels

Многие считают ее самой вкусной пасхальной выпечки

Глазурь для паски может быть не только из белков и сахара. Существует множество лучших вариантов, например, верхушки пасхальной выпечки можно украсить глазурью из сгущенки.

"Телеграф" рассказывает, как сделать быструю и вкусную глазурь для паски. В отличие от классической, в ее состав не входит сырой белок, а следовательно такая глазурь является безопасной. Также она выходит глянцевой, аппетитного кремового цвета и легко наносится на готовые изделия. Но главное преимущество такой глазури в том, что она не крошится и не осыпается с пасочек.

Что нужно

  • сгущенка — 6-7 ст.л;
  • сухое молоко – 4 ст.л;
  • лимонный сок – 2 ч.л.

Как приготовить

Приготовление настолько простое, что не понадобится даже миксер. В глубокую посуду положить сухое молоко, оно может быть любой жирности, даже обезжиренное. Добавить сгущенку и тщательно перемешать. В смесь влить лимонный сок и снова хорошо вымешать — глазурь готова.

Подсыхает она быстро, поэтому делать глазурь лучше непосредственно перед украшением паски. На ее полное застывание уходит несколько часов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сделать глазурь для паски с желатином. Она создает ровное, эластичное покрытие, которое хорошо держит форму.

Теги:
#Сгущенное молоко #Пасха #Паска #Глазурь