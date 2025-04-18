Уступки только со стороны Украины: что предлагают США после встречи в Париже

После встречи заявления со стороны партнеров посыпались градом

США предложили союзникам мирную инициативу по завершению войны в Украине, которая предусматривает ряд уступок в пользу России. План якобы предполагает сохранение под контролем Москвы оккупированных территорий, ослабление санкций против РФ и отказ Украины от стремления вступить в НАТО. Россия должна согласиться на полное прекращение огня.

Предложение было озвучено во время встречи в Париже 18 апреля, где состоялись переговоры между делегациями США, Украины и стран Европы. Участие в переговорах принимали государственный секретарь США Марко Рубио, спецпредставители президента Трампа Стив Уиткофф и Кит Келлог, а также представители Франции, Великобритании и Германии. Источники агентства сообщили, что речь идет не об окончательном урегулировании, а о возможном замораживании конфликта.

Позицию Украины на переговорах представляли глава Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Андрей Сибига. Как сообщил Ермак, украинская сторона отметила необходимость полного и безусловного прекращения огня как первого шага к устоявшемуся миру. Он также подтвердил готовность Украины к диалогу с союзниками, но на условиях сохранения территориальной целостности.

По информации The Wall Street Journal, спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф публично заявил, что Украина может быть менее заинтересована в сохранении контроля над русскоязычными регионами. В комментарии журналистам он задал вопрос: "Если часть из этих регионов более русскоязычная, так ли уж сильно вы хотите их возвращать?".

Речь идет о пяти регионах: Крыме, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях — все они частично или полностью находятся под контролем РФ. Уиткофф не исключил, что Россия сможет сохранить часть этих территорий в рамках возможного соглашения. Президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что Украина не согласится на потерю суверенитета над оккупированными территориями, а также не признает так называемые "референдумы", которые Россия проводила в 2022 году на захваченных землях. В четверг, 17 апреля, во время брифинга он также заявил, что Уиткофф "сознательно или бессознательно" занимается распространением российских нарративов и не имеет мандата "обсуждать украинские территории", принадлежащие украинскому народу.

Несмотря на пессимистические оценки со стороны госсекретаря Рубио, заявившего, что США "откажутся от мирных усилий", если прогресс не будет достигнут в течение нескольких дней, вице-президент США Джей Ди Венс заявил в Риме, что остается оптимистом по поводу перспектив завершения войны.

В ходе переговоров были также обсуждены вопросы безопасности Украины после завершения боевых действий. Европейские союзники отметили важность создания долгосрочных гарантий, в частности возможного участия международного контингента.

По словам Умерова, украинская делегация еще раз подтвердила приверженность предложению о прекращении огня, которое поддержала еще 11 марта во время встречи в Джидде. Однако четко заявила, что такие уступки, как признание российского контроля над оккупированными территориями, неприемлемы.

Ожидается, что следующий раунд переговоров состоится в Лондоне на следующей неделе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Великобритания и Франция планируют в ближайшие недели представить президенту США Дональду Трампу общую и инициативу создания "сил сдерживания" в Украине, которые должны быть размещены после прекращения боевых действий. Лондон и Париж рассчитывают, что это предложение убедит Трампа поддержать формат гарантий безопасности для Украины, предоставление которых он избегает.