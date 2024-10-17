Стал звездой сериала и женился во время войны: где сейчас Егор Козлов, сыгравший Романа в "Новенькой"

Актер впервые дебютировал в кино в 2015 году

Украинский актер Егор Козлов, который засветился в сериалах "Дежурный врач" и "Пес", где сыграл с Никитой Панфиловым, стал известным благодаря молодежной киноленте "Новенькая". И особую популярность Егор получил среди женской аудитории.

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас находится актер и чем занимается. Мы узнали, стоит ли ожидать новых проектов с его участием.

Где сейчас звезда сериала "Новенькая" Егор Козлов и чем занимается

Егор Козлов родился в 1996 году в городе Киеве. В 2012 году он вступил в "Колледж культуры и искусства" на специальность "Музыкальное искусство". А после окончания в 2016 году вступил на третий курс в Киевскую муниципальную академию музыкального и циркового искусства.

Дебют в кино у Егора состоялся в 2015 году, когда он сыграл небольшую роль в мелодраме под названием "Жребий судьбы", после этого он засветился в фильмах "Дежурный врач" и в третьем сезоне сериала "Пес".

Егор Козлов на съемках сериала "Новенькая"

Но популярность к нему пришла после молодежной киноленты "Новенькая", где Егор Козлов получил главную роль и сыграл красавчика Романа. И на этом он не прекратил свою актерскую деятельность. Козлов начал работать в новом сериале "Батя", премьера которого состоялась в начале этого месяца.

Егор Козлов снялся в новом сериале "Батя"

Актер неактивно ведет свою страницу в Instagram, но у него можно найти фотографии со съемочных площадок, а также личные кадры. Егор сейчас находится в Украине, а именно в Киеве, где и родился.

Егор Козлов находится в Киеве и занимается актерством

В сентябре 2022 года звезда сериала "Новенькая" женился на украинской актрисе Юлии Буйновской, которую зрители знают по сериалу "Полкан". Пара не устраивала пышных торжеств, а отметила свой важный праздник в кругу самых близких людей. Также у них есть собака по кличке Одри.

Егор Козлов женился на актрисе Юлии Буйновской

"Телеграф" писал ранее, где сейчас звезда сериала "Школа" Александр Петренко и что говорит о войне. Актер живет сейчас за границей.