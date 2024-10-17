Противостояние продолжается: кому принадлежит самый большой храм Украины и почему УПЦ заявляет о незаконном выселении

Верующие УПЦ покинули территорию собора, однако противостояние продолжается

С самого утра, 17 октября, в Черкассах было жарко. У стен Свято-Михайловского собора, который, кстати, является самым большим храмом Украины, собрались прихожане УПЦ ("Московского патриархата"), которые окружили культовое здание и вступили в стычки с активистами и верными ПЦУ.

Конфликт был вызван якобы сомнительным подчинением собора: в ПЦУ утверждают, что юридически храм перешел в их церковь, впрочем, в УПЦ МП с этим категорически не согласны. Кому же на самом деле принадлежит собор, выяснял "Телеграф".

Баррикады в храме

Согласно закону о "Свободе совести и религиозных организациях", "решение об изменении подчиненности принимается общим собранием религиозной общины".

По информации митрополита Черкасского и Чигиринского Иоанна (Олег Яременко) такое приходское собрание состоялось 12 июня. На нем и было принято решение об изменении подчинения скандального храма (от УПЦ до ПЦУ).

Протокол приходских собраний, фото "Общественное"

Юридически переход был зафиксирован, что подтверждается данными из YouControl.

Понимая, что храм не будет удержан, верующие УПЦ МП, по словам капеллана ПЦУ Владимира Педька, забаррикадировались на его территории.

– Они здесь ночевали целыми семьями. Детей сюда навезли и жили здесь неделями, – объяснил капеллан "Телеграфу".

Утром, 17 октября, Педько публично сообщил, что "самый большой православный храм Украины, длительное время находившийся под управлением московского патриархата, вернулся в лоно Украинской церкви!" и собор стал гарнизонным. Капеллан призвал всех верующих к молитве в гарнизонном храме на украинском языке.

После этого у стен храма и начались беспорядки.

"Стандартная песня"

Впрочем, у УПЦ, как оказалось, своя правда. Как говорит адвокат Киево-Печерской Лавры протоиерей Никита Чекман, переход храма в ПЦУ якобы произошел незаконно.

– Я не являюсь ни защитником, ни адвокатом [по этому делу], но насколько мне известно, храм принадлежит Черкасскому епархиальному управлению. То есть право собственности по епархиальному управлению. Община храма, то есть прихожане, регулярно посещающие богослужения, никаких решений об изменении подчинения с УПЦ в ПЦУ не принимали. Та информация, которая распространяется в СМИ, на мой взгляд, не соответствует действительности.

Епархиальное управление подчинено Киевской митрополии УПЦ. Понятно, что есть епархиальное собрание, которое может принимать какие-то решения в соответствии с уставом УПЦ. Если оно проводится, то собрание может принимать решение, которое должно быть утверждено руководителем епархии. Но такого собрания не было, — отметил Чекман в комментарии "Телеграфу".

Но по словам Владимира Педько, упреки о незаконности – "стандартная песня" Московского патриархата.

– Когда есть решение, что у них четкая каноническая привязка к Московскому патриархату, то они говорят, что это незаконно. Общество какое-то принимает решение переходить в ПТО, они снова говорят, что это незаконно. Сейчас уже есть запрет деятельности УПЦ и переходный этап, они снова говорят, что это незаконно. Ну а какой вор скажет о себе, что он делает? – говорит капеллан.

Верующие УПЦ покинули территорию собора, однако противостояние продолжается.

- Сейчас они забаррикадировались на территории гостиницы, которая также является религиозной территорией общины и довозят сюда людей, аккумулируют свои силы, — резюмировал капеллан ПЦУ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что известно о соборе в Черкассах, который штурмовали верующие УПЦ и ПЦУ. До 17 октября 2024 года он принадлежал Черкасской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата в Черкассах.