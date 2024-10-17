Яйца осьминога и не только: как конкурс Nikon Small World открывает новые горизонты (фото)
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Наука и искусство в одном фото
В 1975-м году был основан конкурс Nikon Small World, соединивший в себе науку и искусство. Ежегодно ученые и просто поклонники фотомикрографии присылают на конкурс свои фотографии, а жюри выбирает победителей.
В этом году жюри выбрало двадцатку лучших фотографий, а победителем стала микрофотография дифференцированных клеток опухоли мозга мыши доктора Бруно Цистерна и доктора Эрика Витриола.
На фото изображены сложные структуры дифференцированных клеток опухоли мозга мыши. Это фото было частью исследования, чтобы лучше понять, как изменения в структурах, помогающих клеткам поддерживать свою форму и транспортировать молекулы, могут привести к нейродегенеративным заболеваниям.
Второе место заняло фото электрической дуги между шпилькой и проводом доктора Марселя Клеменса. Электрическая дуга – это разряд электрического тока из-за разрыва в цепи, и чтобы создать его, Клеменсу пришлось применить разность потенциалов в колоссальные 10 000 вольт.
Третье место получила фотография листа растения конопли. Луковичные железы – трихомы, а пузырьки внутри – это каннабиноидные везикулы. Автор: Крис Ромен.
Всего на конкурс прислали 87 фотографий. Кроме первых трех, занявших призовые места, "Телеграф" выбрал для вас еще десяток самых интересных.
Скопление яиц осьминога (Octopus hummelincki).
Плесень и слизь на гнилой ветке с каплями воды
Глаза зеленого паука-краба
Две водяные блохи (Daphnia sp.) с эмбрионами (слева) и яйцами (справа)
Передний отдел пальмового длинноносика
Слизнявая плесень (Prototrichia metallica). Заметим, что это не растения, животные или даже грибки: это одноклеточные, обитающие в почве. Они существуют практически в любой форме и цвете, которые можно только представить. Особенность этого организма в том, что он растет посредством разветвленных сетей слизистых усиков.
Обычный песок с пляжа
Нейроны человека
Маленькая муха, почти уничтоженная "зомби-грибком" (Entomophthora muscae)
Все фото были сделаны учёными и просто любителями благодаря микроскопам Nikon. В этом году конкурс отметил 49 лет со дня своего основания.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в одном из 7 см мира нашли секретную гробницу со скелетами. Тайную комнату, в которой находилось 12 скелетов, обнаружила команда исследователей в объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО в Петре.