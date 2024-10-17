Снижение мобилизационного возраста до 18 лет. Военный эксперт объяснил, чем это грозит Украине

Украина должна выжить и создать такие условия, чтобы оккупированные Россией территории сами просились назад

Снижение мобилизационного возраста в Украине с 25 до 21 или даже 18 лет может привести к тому, что некому будет возрождать страну по окончании войны с Россией.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал бывший сотрудник СБ Украины и консультант Комитета ВР Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Ступак.

Он подчеркнул, что хотя украинские чиновники ссылаются на западных политиков, которые якобы давят на Украину, но никакого официального заявления на эту тему от иностранцев не было.

– Представим, что Украина принимает такое решение, снижает призывной возраст с 25 до 20 лет и продолжает боевые действия… Даже если гипотетически удалось стабилизировать ситуацию на фронте – остается страна женщин, школьников, людей пенсионного возраста и наглухо забронированных чиновников. Все, больше населения в Украине нет. Образуется большая, безумная брешь размером в целое поколение, – говорит военный эксперт.

По его мнению, даже прогноз ООН, что в 2029 году население Украины составит 25 миллионов (в 2000 нас было 52 млн человек), будет очень оптимистичным.

– И какое будущее будет у Украины из-за того, что мы захотели снизить призывной возраст? Его не будет, потому что эти люди в возрасте 20-25 лет – это будущее Украины, – подчеркнул Иван Ступак.

В качестве примера он привел историю советско-финской войны (1939-1940), когда в Хельсинки трезво оценили ресурсы врага и не потребовали возвращения к границам 1939 года, а отдали плату территориями, чтобы страна существовала дальше и создала такой образ жизни, когда россияне готовы заглядывать в замочную скважину, перелезать через забор и проситься пожить.

– И мы должны создать такой образ жизни, чтобы с оккупированной стороны заглядывали к нам и пытались с нами объединиться. Мы силой никого не можем затянуть к себе, – подытожил экс-работник СБУ.

"Телеграф" писал, что призывной возраст в военное положение по закону о мобилизации наступает с 25 лет. Однако в Украине давно говорят о снижении мобилизационного возраста.