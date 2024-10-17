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Черная метка для ТЦК: военный эксперт объяснил, чем ВСУ и военкомам аукнется "бусификация"

Автор
Игорь Тимофеев
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Протест против "бусификации" на Волыни
Протест против "бусификации" на Волыни. Фото Коллаж "Телеграфа"

Насильно мобилизованные лица одними из первых самовольно покидают части

Насильственная мобилизация с "бусификацией", когда представители терцентров комплектования (ТЦК) ловят граждан на концертах "Океана Эльзы" или в метро, приводит к тому, что впоследствии бойцы самовольно оставляют части (СОЧ) или становятся дезертирами. Однако впоследствии это может отразиться и на самих работниках ТЦК.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал бывший сотрудник СБ Украины и консультант Комитета ВР Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Ступак.

– Людей пакуют в бусики, хотя у нас есть электронный документооборот и реестры. Конечно, это не придает им мотивации, ведь мотивированные пошли в ВСУ в первые дни и месяцы войны, потому что понимали, куда идут. Затем создали рекрутинговые центры, когда можно было выбирать подразделение, договариваться с командованием и идти туда, куда хотелось попасть. А людей, которых забрали после концерта Славы Вакарчука, выдернули с работы или из метрополитена, бросали в бусик, а через два дня они оказываются в учебном центре, учебной и боевой части – это те, кто в первую очередь и составляет категорию СОЧ, — говорит экс-сотрудник СБУ.

Иван Ступак считает, что государство должно отработать политику в отношении лиц, не желающих служить, потому что "бусификация" работает на россиян.

– Они пользуются этими видео, множество которых берут из интернета, показывают по своему телевидению и дискредитируют Вооруженные силы Украины, ведь представители ТЦК носят маски, – говорит военный эксперт.

Он предположил, что, когда война закончится, только небольшое количество военных будут говорить, что работали в терцентрах комплектования. Будут рассказывать о службе в воинских частях, а о ТЦК т.н. "военкомы" будут стараться не вспоминать.

— А когда всплывет история о службе в ТЦК, это будет если не "черной меткой", то причиной для мести работодателей работникам ТЦК за службу системе: проблемы с приемом на работу, создание препятствий в самой работе или увольнений, — подытожил Иван Ступак.

Ранее "Телеграф" писал, что с 2022 года уже более 100 тысяч военных совершили СЗЧ.

Теги:
#Мобилизация #ТЦК #СОЧ #Бусификация