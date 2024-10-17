Украина в ловушке: Залужный о промедлении Запада, новых реалиях войны и трех целях украинцев

Запад не обеспечил Украину необходимым количеством оружия

Выйти из затяжной войны с Россией, сейчас является практически невыполнимой задачей для Украины. Причиной того, что происходит сегодня, являются закономерные последствия нежелания коллективного Запада влиять на глобальную систему безопасности.

Об этом и не только заявил бывший Главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании и Северной Ирландии Валерий Залужный. Соответствующие заявления он сделал во время своего выступления в Королевском институте международных отношений, более известном как Chatham House.

"Придя на помощь Украине, Запад, опасаясь ядерной войны или эскалации не обеспечил Украину необходимым количеством оружия, поэтому мы не смогли достичь в 2023 году каких-либо значительных успехов в разгроме России и вошли в состояние затяжной войны, выход с которой уже сегодня кажется невозможным", — заявил экс-головком.

По словам Залужного, некоторые страны, такие как Грузия или Беларусь, по состоянию на сегодняшний день уже потеряли формальную независимость. Они потеряли ее почти бескровно, в то время как Украина уже 10 лет с оружием в руках борется именно за свою независимость.

"Полномасштабная война уже длится почти три года. Более 30 тысяч человек уже погибли. Сотни тысяч получили ранения, но мы продолжаем бороться. Этот факт, пожалуй, является главным доказательством того, что мы украинцы стремимся жить в цивилизованном западном мире. И, несмотря на все невзгоды, мы имеем право на свое собственное будущее", — подчеркнул посол Украины в Великобритании.

При этом, как подчеркнул Залужный, действия Советского Союза в прошлом веке, вроде Голодомора, и действия России в настоящем, как события в Буче и на других оккупированных территориях, не оставляют никаких сомнений в том, что мирное сосуществование с РФ в будущем для Украины просто невозможно.

"Причиной того, что происходит сегодня в Украине, есть закономерные последствия нежелания именно коллективного Запада влиять на глобальную систему безопасности. Именно пользуясь слабостью Запада и непосредственно США, Россия в 2008 году начала расширение "пространства безопасности". Уже в 2014 году под молчание все того же коллективного Запада Россия начала войну против Украины, которая, в конце концов, стала самой кровавой войной XXI века в центре Европы", — подчеркнул Залужный.

И сегодня Запад продолжает бояться Путина. Однако времена изменились и западные политики должны ответить на вопрос: а ограничатся ли аппетиты Путина только Украиной? Кроме того, есть еще один важный вопрос. А готов ли Запад к новым реалиям войны?

"Война к сожалению изменилась. Войны образца 1953 года уже не будет. Она закончилась летом 2023 года в Украине. В тот момент, когда на поле боя пришли работы, а западная пресса и натовские генералы смеялись надо мной. Уже в 2024 году в бой пришли технологии. Их привел искусственный интеллект. С меня уже никто не смеется", — отметил Залужный.

Теперь европейские страны пересматривают свои стратегии национальной безопасности. А НАТО молчит.

В конце речи экс-головком рассказал, какой Украина видит свою победу. По словам Залужного, украинскому народу необходимо получить три базовых ощущения.

"Ощущение собственной безопасности, ощущение неограниченных возможностей развития, а кроме того, для каждого украинца важно ощущать, что он находится в собственном доме, в мире и покое", — отметил Залужный.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеф Боррель заявил о том, что Запад слишком долго колебался в оказании помощи Украине. Европейский дипломат считает, что заставить Путина сесть за стол переговоров можно только победив его на поле боя.