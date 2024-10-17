Тарифы на свет в 2025 году могут повысить: сколько будем платить

Сейчас цены на свет для населения гораздо ниже, чем оптовые тарифы

В Украине могут повысить тариф на электроэнергию в мае 2025 года. В таком случае, граждане будут платить ежемесячно до 4,7 грн/кВт. мораторий президента, запрещающий повышение тарифов

Такое заявление сделал председатель Совета Украинской Ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев в эфире День.LIVE. Он подчеркнул, что до 1 мая следующего года действует

"К меня есть инсайд, что, возможно, повышение будет допустимо в коридоре 25,50 грн для населения (4,7 грн кВт)". — сказал Игнатьев, отметив, что повышение цен может быть даже раньше мая.

Собеседник пояснил, что цены на свет для населения гораздо ниже, чем оптовые тарифы. Поэтому формируется дефицит на рынке электроэнергии.

"К этому (тарифу — ред.) еще нужно добавить налог на добавленную стоимость, еще два тарифа на передачу электроэнергии сетям "Укрэнерго" и распределение сетями "Облэнерго", — говорит Игнатьев.

К слову, с 1 июня 2024 повысили тариф на электроэнергию для населения, однако новая цена состоит исключительно из себестоимости расходов. То есть действующий тариф, который сейчас составляет 4,32 грн/кВт-ч, только покрывает себестоимость производства, передачу электроэнергии и ее распределение.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в компании Укрэнерго" в 2025 году предлагает увеличить тариф на передачу электроэнергии сразу на 48%.