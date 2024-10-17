Военный о силовой мобилизации: "Представьте, что так будут жениться — бусик, и ты уже на свадьбе"

ВСУ нужны мотивированные бойцы

Большинство военных воспринимают рейды территориальных центров комплектования (ТЦК) положительно, но только на фоне справедливости. Однако такие действия военкомов указывают на отсутствие нормальной коммуникации и пропаганды мобилизации в целом.

Об этом "Телеграфу" рассказал военный психолог из группы инженерного обеспечения 67-й ОМБ в материале "Вакарчук – лучший ТЦКшник: что военные говорят о силовой мобилизации, немотивированных солдат и "не рожденных для войны"".

По словам военного психолога, бойцы на войне смотрят на рейды ТЦК положительно и не потому, что это в перспективе это будущее пополнение войска, а потому, что это справедливо. Конечно, есть и те, кто злорадствуют.

"Это не хорошо и не плохо, это такая реакция на то, что стать сейчас военным — это получить пожизненный срок. Я не видел среди военных критики по этому поводу. Наоборот: правильно, молодцы, Вакарчук — лучший ТЦКашник и так далее. Но это исключительно эмоциональная штука", — объясняет психолог.

Он согласен с тем, что такая силовая мобилизация не очень эффективна, ведь мотивация таких бойцов быть полезными на поле боя или в тылу низкая.

"Так не должно быть. Представьте, что так будут жениться: нашла женщина какого-то мужчины, бусик к нему подъехал, дали ему в солнечное сплетение — и он уже на свадьбе", — говорит специалист.

По его словам, в Украине прежде всего провалена эта тема пропаганды. Уклонисты и военнообязанные в тылу в большинстве своем не понимают насколько сильно они нужны ВСУ и государству.

"Но вы нам нужны, чуваки. Нам нужна ваша поддержка, помощь", — отмечает психолог.

Также, военный психолог добавляет, что все "бусифицированные" люди попадают в армию с пониженной мотивацией, потому что их не пригласили, а силой туда отобрали. Однако дальше коллектив, где есть традиции, обучение, поддержка, помогает им адаптироваться. Когда стресс проходит, они могут оказаться действительно эффективными.

"А самое главное, человеку дадут роль. Демотивированный человек идет с ролью каторжника, какого-то заключенного. А здесь ему дают достойную роль: пулеметчика, механика, пилота БПЛА. Поэтому здесь нельзя сказать однозначно, что это плохо, а это хорошо", – говорит специалист.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нардеп высказался, как прекратить рейды ТЦК.