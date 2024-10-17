Залужный отреагировал на План победы и высказался насчет скорого завершения войны

Шаги в Плане прописаны не только для Украины

Бывший главнокомандующий ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный впервые отреагировал на План победы, представленный Владимиром Зеленским в Верховной Раде. Он назвал его абсолютно логичным и правильным.

Залужный подчеркнул, что Россия объединилась в коалицию с Китаем, Ираном и Северной Кореей и есть вероятность, что эта коалиция будет расти. Он добавил, что Запад не создал план защиты своих демократических институтов. Об этом пишет 24 канал.

"Абсолютно логично и правильно делает президент Украины Владимир Зеленский. Он делает этот план, где шаги прописаны не только для Украины. Да, конечно, и Украина должна четко следовать плану", — отметил экс-главнокомандующий ВСУ.

По словам Залужного, перечень шагов касается прежде всего тех стран, которые должны быть заинтересованы, чтобы в конце концов война остановилась. Сейчас трудно действовать дальше без глобальной стратегии партнеров.

Также посол прокомментировал возможную дату завершения войны. По его мнению, прогнозы в этом случае делать сложно.

"Не слушайте никаких бродячих экспертов. Не может быть в войне никаких прогнозов. В войне работает только математика. Именно математика, которая просчитывает все это", – объяснил Залужный.

План победы Зеленского

Президент представил План победы в Верховной Раде 16 октября. Он назвал основные пункты:

Первый – приглашение Украины в НАТО уже сейчас.

– приглашение Украины в НАТО уже сейчас. Второй – оборона. Этот пункт включает в себя операции в определенных местах, чтобы не допустить буферных зон на территории Украины; вывод ПВО, совместное с партнерами сбивание российской авиации, расширение использования украинских дронов и ракет и так далее.

– оборона. Этот пункт включает в себя операции в определенных местах, чтобы не допустить буферных зон на территории Украины; вывод ПВО, совместное с партнерами сбивание российской авиации, расширение использования украинских дронов и ракет и так далее. Третий – сдерживание. "Украина предлагает разместить на своей земле комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания, которого будет достаточно для защиты Украины от любой военной угрозы со стороны России".

– сдерживание. "Украина предлагает разместить на своей земле комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания, которого будет достаточно для защиты Украины от любой военной угрозы со стороны России". Четвертый – экономический пункт. Речь идет о развитии стратегически-экономического потенциала Украины и усиление санкций.

– экономический пункт. Речь идет о развитии стратегически-экономического потенциала Украины и усиление санкций. Пятый – "После войны мы будем иметь один из самых опытных военных контингентов. Люди, имеющие военный опыт, опыт работы с международным оружием. Это гарантия безопасности в Европе. Это достойная миссия для наших героев".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в какие сроки может закончиться война в Украине благодаря Плану победы.