Юбка не прилипнет к колготам: вот чем нужно обработать одежду осенью

Решение распространенной осенне проблемы

Каждый из нас хотя бы раз сталкивался с проблемой наэлектризованной одежды. Эта проблема возвращается каждый год с началом отопительного сезона. Прилипание тканей к телу может испортить не только внешний вид, но и настроение. Существуют специальные средства, которые помогают решить эту проблему. Но если такого не оказалось под рукой, помогут домашние методы.

Что делать, если электризуется одежда

Лак для волос — это универсальное средство, которое может не только фиксировать прическу, но и избавить одежду от статического электричества. Этот лайфхак прост в применении и дает моментальный результат.

Чтобы избавиться от статического электричества, достаточно распылить лак для волос на внутреннюю поверхность одежды. Лучше всего проводить процедуру, когда вещь еще не надета на вас, чтобы избежать прямого контакта с кожей.

Возьмите баллончик с лаком для волос и с расстояния примерно 20-30 см равномерно распылите его на внутреннюю сторону одежды, особенно уделяя внимание местам, где ткань чаще всего прилипает к телу.

Дайте одежде подсохнуть в течение нескольких минут, чтобы лак успел закрепиться. Он создаст тонкую невидимую пленку, которая уменьшит трение и снимет статическое напряжение.

Еще одно средство от статического электричества на одежде — кондиционер для белья. Просто смешайте воду с небольшим количеством кондиционера, налейте в пульверизатор и распылите на ткань.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем обработать обувь, чтобы она не намокала.