Компания, которая жаловалась на обыски, получила от государства почти миллиард: за что ей заплатили

Речь идет о важном объекте

Компания "Автомагистраль-Юг", которая недавно жаловалась на обыски правоохранителей и остановку работы, получила от государства около одного миллиарда гривен. В частности, эти платежи предусмотрены за строительство одного объекта в Днепропетровской области.

Соответствующая информация опубликована на официальном государственном веб-портале об использовании распорядителями и получателями публичных средств государственного и местных бюджетов. Там отмечается, что компания получила два платежа на сумму 506 116 и 452 956 миллионов гривен.

Речь идет о строительстве магистрального водопровода "Ингулец-Южное водохранилище" и дополнительные работы, связанные с реализацией этого проекта. Водопровод должен обеспечить водой территории, пострадавшие из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС. Плательщиком указана Служба восстановления и развития инфраструктуры в Днепропетровской области.

Как известно, водопровод "Ингулец-Южное водохранилище" был запущен в августе 2024 года. В Государственном агентстве восстановления и развития инфраструктуры Украины заявили, что его строительство было крупнейшим инфраструктурным проектом за годы независимости Украины. Водопровод построили с нуля за рекордные 11 месяцев.

Следует отметить, по данным "Следство.Инфо", в начале апреля 2024 года Служба восстановления и развития инфраструктуры в Днепропетровской области подала в суд на "Автомагистраль-Юг", которая была подрядчиком по строительству водопровода в Кривой Рог. Там считают, что она не выполняла должным образом условия договора. Поэтому Служба просила взыскать с компании 9,1 млн грн.

Что известно о компании "Автомагистраль-Юг"

Эта одесская компания была ключевым подрядчиком президентской программы "Большая стройка". В 2020 году она выиграла тендеры на 28,8 млрд грн. Это почти столько же, сколько их три ближайших конкурента вместе взятые. А в 2021 году компания получила тендеров на 26,1 млрд. рублей.

В 2022 году "Автомагистраль-Юг" получила из государственных и местных бюджетов 6 млрд грн, а за 2023 год компания получила 11,7 млрд грн. Всего с 2016 года она выиграла на государственных тендерах 204 миллиарда гривен.

Напомним, Киевский ТЦК потратит 2,8 млн гривен на регистрационные журналы, бухгалтерские книги, быстросшиватели, бланки и другие бумажные канцелярские изделия. Тендер на указанную полиграфическую продукцию был завершен 10 октября 2024 года.