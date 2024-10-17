В "Резерв+" произошел сбой: в Минобороны поспешили объяснить ситуацию

В "Резерв+" произошел курьезный сбой

В четверг, 17 октября, в приложении для военнообязанных "Резерв+" произошел сбой. Многие украинцы получили отсрочку "до завершения мобилизации".

Соответствующие сведения появились в мобильном приложении от Министерства обороны, однако в ведомстве поспешили дать разъяснения.

В приложении для военнообязанных, призывников и резервистов произошел сбой. Так, в электронном кабинете у многих мужчин указан срок отсрочки "до завершения мобилизации".

Вскоре заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко написала, что в программе произошел "баг".

Напомним, в этом году Минобороны запустило электронный кабинет для призывников, военнообязанных и резервистов в виде мобильного приложения "Резерв+".

Благодаря ему можно обновить свои учетные данные, не посещая территориальные центры комплектования (ТЦК). А также создать электронный военно-учетный документ, имеющий специальный QR-код. Этот документ следует предъявлять по требованию сотрудников ТЦК во время встречи.

А в октябре в "Резерв+" появились новые функции:

Бронирование отображается как отдельный вид отсрочки (в соответствии с действующими законами).

Добавлена функция обновления базы неактивных электронных военно-учетных документов при сканировании QR-кодов.

Добавлена возможность проверить подлинность повестки через QR-код.

Ранее мы рассказали, что несмотря на всеобщую мобилизацию в Украине, некоторые категории граждан имеют право на отсрочку от призыва. В частности, ее можно оформить по определенным семейным обстоятельствам.