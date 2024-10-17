Что делать, если вас хотят доставить в ТЦК не по месту учета

Повестки могут вручать и в других областях

Мобилизация граждан в регионах, где они не стоят на военном учете, стала распространенным явлением. К примеру, человек едет в другую область по делам или в отпуск и там его задерживают.

Об этом рассказывает "Телеграфу" адвокат по военному и уголовному праву Адвокатского объединения "Актум" Оксана Доготер. Она подчеркивает необходимость ориентироваться в законах.

С апреля 2023 Кабинет министров разрешил территориальным центрам комплектования вручать повестки независимо от места учета. Но все зависит от ситуации и вида повестки: на уточнение данных или на ВЛК.

Доготер отмечает, что человек должен быть уверен в своем соответствии законодательству: все данные обновлены в срок, военно-учетный документ действителен, а права на отсрочку, если таковые имеются, учтены.

"Главное, что должен знать такой военнообязанный, что он состоит на учете, что у него все хорошо с документами, он не нарушал законодательства, поскольку обновил данные вовремя. Мобилизирован он может быть в случае, если у него нет права на отсрочку и только после подписания в ТЦК заявления об изменении/выдаче военно-учетного документа (человек ставят на учет в другой области и дают документ об этом — ред.), или после согласия идти на ВВК", — подчеркивает юрист.

Одно из распространенных оснований, которое часто используют для задержания, — отсутствие бумажного военно-учетного документа, даже если у вас есть электронный в системе "Резерв+". По словам адвоката, военные комиссары иногда убеждают, что без бумажного документа действия незаконны, и человеку приходится ехать вместе с представителями ТЦК за этим документом.

Важно знать, что согласно постановлению Кабмина (пункт 9 постановления 559) электронный и бумажный военно-учетные документы имеют одинаковую юридическую силу.

Еще один риск — подписание заявления, например о выдаче военно-учетного документа или на прохождение ВВК. Подписав такое заявление, человек автоматически становится на учет в новом регионе и оттуда может быть мобилизован. Часто люди не знают этого нюанса и только после запроса на информацию по ТЦК узнают, что их уже поставили на учет в другой области.

Адвокат советует внимательно читать все документы, которые вам предлагают подписать.

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