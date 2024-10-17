Став зіркою серіалу і одружився під час війни: де зараз Єгор Козлов, який зіграв Романа у "Новенькій"

Актор уперше дебютував у кіно у 2015 році

Український актор Єгор Козлов, який засвітився у серіалах "Черговий лікар" та "Пес", де зіграв із Микитою Панфіловим, став відомим завдяки молодіжній кінострічці "Новенька". І особливу популярність Єгор отримав серед жіночої аудиторії.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз актор і чим займається. Ми дізналися, чи варто чекати на нові проєкти за його участю.

Де зараз зірка серіалу "Новенька" Єгор Козлов і чим займається

Єгор Козлов народився у 1996 році в місті Києві. У 2012 році він вступив до "Коледжу культури та мистецтва" на спеціальність "Музичне мистецтво". А після закінчення у 2016 році вступив на третій курс до Київської муніципальної академії музичного та циркового мистецтва.

Дебют у кіно у Єгора відбувся у 2015 році, коли він зіграв невелику роль у мелодрамі під назвою "Жереб долі", після цього він засвітився у фільмах "Черговий лікар" та у третьому сезоні серіалу "Пес".

Єгор Козлов на зйомках серіалу "Нова"

Але популярність до нього прийшла після молодіжної кінострічки "Новенька", де Єгор Козлов отримав головну роль і зіграв красеня Романа. І на цьому він не припинив своєї акторської діяльності. Козлов почав працювати у новому серіалі "Батя", прем’єра якого відбулася на початку цього місяця.

Єгор Козлов знявся у новому серіалі "Батя"

Актор неактивно веде свою сторінку в Instagram, але у нього можна знайти фотографії зі знімальних майданчиків, а також особисті кадри. Єгор зараз перебуває в Україні, а саме у Києві, де й народився.

Єгор Козлов знаходиться у Києві та займається акторством

У вересні 2022 року зірка серіалу "Новенька" одружилася з українською актрисою Юлією Буйновською, яку глядачі знають за серіалом "Полкан". Пара не влаштовувала пишних урочистостей, а відсвяткувала свою важливу дату у колі найближчих людей. Також у них є собака на прізвисько Одрі.

Єгор Козлов одружився з акторкою Юлією Буйновською

"Телеграф" писав раніше, де зараз зірка серіалу "Школа" Олександр Петренко і що говорить про війну. Актор мешкає зараз за кордоном.