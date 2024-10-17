Никакого официального подтверждения словам Минобороны РФ нет

В Министерстве обороны РФ заявили, что российские военные якобы захватили населенный пункт Максимильяновка, расположенный на Кураховском направлении Донецкой области. При этом карты боев свидетельствуют об обратном.

Соответствующее сообщение было опубликовано на канале ведомства в Telegram. Однако это лишь версия страны-агрессора, никаких доказательств этому нет.

"Глава военного ведомства поздравил командование и личный состав 150 гвардейской мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова II степени дивизии с освобождением (т.е. оккупацией, — Ред.) населённого пункта Максимильяновка" — говорится в сообщении.

При этом отметим, что на картах DeepState указано, что российские военные захватили только часть этого населенного пункта. Официальных заявлений от украинского военного командования об изменении ситуации на данном направлении не было.

За неделю до этого DeepState сообщал, что россияне продвинулись в Максимильяновке. Также біло заявлено об оккупации Желанного Первого (село Марьинской городской громады Покровского района Донецкой области) и Стельмаховки (село в Коломыйчиской сельской громаде Сватовского района Луганской области).

Напомним, ране "Телеграф" писал о том, что российские войска пытаются как можно быстрее захватить Торецк в кратчайшие сроки.