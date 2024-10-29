Младше актера на 35 лет: как выглядит новая избранница Остапа Ступки и что о ней известно (фото)

На днях актер подтвердил роман с молодой девушкой

Остап Ступка – известный актер, снявшийся в десятках украинских фильмов. Также он является артистом Национального академического драматического театра имени Ивана Франко более 35 лет. В то же время у актера была насыщенная личная жизнь.

"Телеграф" расскажет больше об амурных делах Остапа Ступки, и с кем он состоял в браке.

Что известно о личной жизни Остапа Ступки

Известный украинский актер был женат трижды. Впервые он вступил в брак с женщиной по имени Татьяна Каплина. У супругов родился сын Дмитрий, когда актеру было всего 18 лет. Поэтому уходом за ребенком, кроме женщины, в значительной степени занимались дедушка Богдан Ступка со своей женой.

Жена Татьяна с сыном Дмитрием, Фото: "1+1"

Второй избранницей Ступки была Ирина, которая по образованию – художник-модельер. Женщина работала директором-распорядительницей в театре. С ней у Остапа появились двое детей — сын Богдан и дочь Устина.

Остап с женой Ириной и дочерью Устиной, фото из сети

В третий раз Ступка вступил в брак со студенткой Дарьей. Девушка была моложе актера на 20 лет. После начала полномасштабного вторжения пара разошлась.

Остап с Дарьей, фото: "КиноТеатр"

Позже в медиа поговорили о новом романе актера с 22-летней театроведом Маргаритой Ткач. В конце концов Ступка подтвердил эти отношения на открытии международного кинофестиваля "Молодость", куда пришел вместе с новой избранницей. Мужчина отметил, что они познакомились на работе в театре имени Франко.

Остап с Маргаритой, фото: пресс-служба КМКФ "Молодость"

Актер рассказал, что чувствует себя счастливым и концентрируется в настоящем моменте. Он пока не планирует жениться в четвертый раз: "Не знаю, честно. У меня столько этих бракосочетаний было!".

Фото из соцсетей Маргариты Ткач

Фото из соцсетей Маргариты Ткач

Известно, что Маргарита Ткач — младше Остапа Ступки на 35 лет. Она пишет статьи для издания "Украинский театр", а также будет заниматься сайтом и соцсетями этого медиа.

Фото из соцсетей Маргариты Ткач

Фото из соцсетей Маргариты Ткач

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