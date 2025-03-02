Горячая жена Усика в мини-платье стала украшением семейного праздника (фото)

Жена спортсмена блеснула фигурой на вечеринке

Супруга чемпиона мира по боксу по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 15 КО) Екатерина поделилась в соцсетях эффектными снимками с дня рождения дочери Елизаветы. Накануне старшему ребенку Усиков исполнилось 15 лет.

Соответствующие снимки Екатерина опубликовала в Instagram. Мама четырех детей на торжество надела эффектное мини-платье, подчеркивающее ее формы.

Екатерина Усик

Отметим, Екатерина и Александр Усики состоят в браке с 2009 года. За это время они стали родителями четырех детей. Пара воспитывает девочку Елизавету (2010 год рождения), сыновей Кирилла (2013 год) и Михаила (2015 год), а также дочь Марию (2024 год).

Напомним, сейчас Александр отдыхает после того, как в реванше одолел британца Тайсона Фьюри. Усик уже успел обозначить, что проведет еще два поединка, однако имя следующего соперника "Кота" пока неизвестно, хотя он сам изъявил сразиться з британцем Даниелем Дюбуа, который владеет поясом IBF в супертяжелом весе.

Ранее сообщалось, что Усик угодил в скандал из-за пояса, который президент Украины Владимир Зеленский взял с собой на переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Эхо скандала дошло даже до Госдумы РФ.