До -7°С и с неприятным сюрпризом. Каким областям не повезет с погодой 2 марта
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Насладиться весной не получится
С приходом весны в Украине ожидается небольшое потепление, сопровождаемое немалыми осадками. В частности, именно 2 марта, в воскресенье, почти по всей территории страны ожидается мокрый снег и дождь.
Об этом "Телеграфу" рассказал синоптик Игорь Кибальчич в материале: "Без сильных морозов, но со снегом. Когда в Украине испортится погода в марте".
Отмечается, что температура воздуха в первые выходные марта ночью будет в пределах -6...+1°С, на востоке -7...-12°С; днем воздух будет прогреваться до 0…+6°С, на крайнем юге, Прикарпатье и Закарпатье местами +7…+10°С.
По данным Укргидрометцентра, по всей территории страны ожидается мокрый снег и дождь. На дорогах с понижением температуры ниже нуля будет образовываться гололед и снежный накат, что затрудняет движение транспорта.
В воскресенье, 2 марта, на западе и севере страны ожидается достаточно теплая погода, днем столбик термометра кое-где будет достигать +5 °С, а ночью -2 °С. На востоке и в центре Украины будет прохладнее, ведь днем воздух прогреется до +3°С, а ночью до -7 градусов. Южные области ожидают плюсы даже ночью, здесь термометр покажет до +2°С ночью и +4°С днем.
Значительные осадки прогнозируются на всех территориях, кроме восточных регионов.
Предупреждение метеорологов
Синоптики предупреждают о лавинной опасности в высокогорных регионах, что следует учитывать при планировании туристических маршрутов.
"2 марта в связи с оттепелью и осадками в виде дождя и мокрого снега, на высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", — говорится в сообщении.
Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в марте будет до +20 градусов в Украине. Повезет не всем областям.