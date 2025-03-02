Встречали с караваем: каким был визит Путина на "Южмаш", куда сейчас летят его ракеты (фото)

Во время президентства Кучмы в Днепр приезжал российский диктатор

До того, как президент России Владимир Путин аннексировал украинский Крым и начал оккупировать Донбасс, он нередко посещал нашу страну. Так, в 2010 году российский диктатор был в Киеве с фингалом под глазом. За 9 лет до этого он приезжал на "Южный машиностроительный завод".

В 2001 году в Днепре между президентом Леонидом Кучмой и Путиным состоялись двухчасовые переговоры, темой которых было военно-техническое сотрудничество. После них они отправились на "Южмаш", где диктатора встретили с караваем и улыбками.

Во время визита Кучма и Путин встретились с рабочими производства, осмотрели цеха, где осуществлялась сборка космических аппаратов и ракет-носителей. Продукция "Южмаша" играла важную роль в российско-украинском космическом сотрудничестве до момента, когда Россия цинично пришла на украинские земли с оружием.

В ходе визита на предприятие между президентами была проведена совместная пресс-конференция.

Перед отлетом в Москву Путин с Кучмой возложили цветы к памятнику Пушкину. Сегодня, во время полномасштабной войны с РФ, это выглядит очень "кринжово".

Что с днепровским заводом "Южмаш" сейчас

​Государственное предприятие "Производственное объединение "Южный машиностроительный завод" имени А. М. Макарова" ("Южмаш") — крупное украинское предприятие, расположенное в Днепре, которое специализируется на производстве ракетно-космической техники и другой наукоемкой продукции.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину завод неоднократно подвергался авиаударам. В последний раз это случилось ночью 21 ноября 2024 года, когда РФ запустила баллистическую ракету "Орешник". Российские пропагандисты писали, что в результате последней крупной атаки завод был "стерт в пыль", но это оказалось фейком.