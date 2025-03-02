Трамп после спора с Зеленским съел его обед: в Белом доме рассказали детали

Обед должен был состояться из трех блюд

Президент США Дональд Трамп съел обед, предназначенный для его украинского коллеги Владимира Зеленского. Это произошло после того, как два лидера поспорили в Белом доме.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире Fox News. По ее словам, Трамп решил отменить обед, потому что чувствовал, что Зеленский не может вести мирные переговоры.

"Президенту понравился обед. Он фигурально и буквально съел обед президента Зеленского", — добавила Левитт.

Кроме того, помощник Трампа Дэн Скавино рассказал, что после этого президент пригласил на обед нескольких дополнительных членов команды. Он также распространил фото карты из меню для Зеленского. Туда вошли салат, жареная курица и крем-брюле.

Чем собирались угощать Зеленского в Белом доме

Что предшествовало

В пятницу, 28 февраля, президент Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, чтобы впервые встретиться с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме. Там Украина и США должны были подписать соглашение о полезных ископаемых .

Однако в какой-то момент на встрече между Зеленским, Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом возник спор по поводу российско-украинской войны .

Вэнс заявил, что войну между Россией и Украиной нужно урегулировать посредством дипломатии. В ответ украинский президент заявил, что уже подписывал соглашение с Путиным в присутствии президента Франции и канцлера Германии.

Зеленский также заявил, что в случае подписания плохого соглашения между Россией и Украиной Соединенные Штаты "почувствуют это". Вэнс и Трамп возмутились и ответили, что им "будет здорово", а также добавили, что Зеленский не имеет права навязывать свое мнение.

Президент Украины досрочно покинул Белый дом, а соглашение о полезных ископаемых не подписали. После этого Трамп написал, что Зеленский "не готов к миру", но добавил, что он "может вернуться", когда изменит свое мнение.

Ряд мировых лидеров приняли сторону Зеленского. Среди них президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск.

Ранее "Телеграф" писал, что в США люди вышли на протесты, чтобы поддержать Украину.