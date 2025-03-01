Зеленский и Страмер завершили переговоры: что получит Украина

Встреча прошла в дружественной атмосфере

В Лондоне завершились переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьером Великобритании Киром Стармером. Известно, что стороны подписали новый займ на укрепление обороны Украины

Как сообщает пресс-служба Минфина, речь идет о предоставлении 2,26 миллиарда фунтов стерлингов. То есть, это примерно 3,3 миллиарда долларов или 136,7 миллиарда гривен.

"Денежные средства являются частью механизма G7 ERA (Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine) общим объемом 50 млрд долларов США. Кредит будет обслуживаться и погашаться за счет будущих доходов, полученных от обездвиженных российских суверенных активов", — сказано в сообщении.

Тем временем журналисты обратили внимание на еще один любопытный момент, а именно на момент встречи Зеленского и Стармера.

Как отметил заместитель политического редактора Sky News Сэм Коутс, то, что премьер Британии обнял президента Украины, является прямым посланием Вашингтону. Он напомнил, что Стармер очень не тактильный человек.

"Он держал это объятие некоторое время, чтобы убедиться, что ни у кого не возникнет сомнений относительно того, какую сторону он, Кир Стармер, выбрал в этом конфликте, независимо от взглядов президента и вице-президента США", — сказал он.

Сам Стармер во время встречи с Зеленским заверил, что Лондон хочет достичь прочного мира для Украины, основанного на суверенитете и безопасности.

"У вас есть полная поддержка по всему Соединенному Королевству, и мы будем с вами и Украиной столько, сколько потребуется", — сказал он украинскому президенту.

Как известно, Зеленский будет оставаться в Лондоне минимум один день. У него запланированы встречи с королем Чарльзом III и с рядом европейских лидеров.