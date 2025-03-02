Андрей Коваленко говорит, что нет смысла сидеть в "умирающей яме"

Все движется к тому, что Украина станет одной из основных сил, обеспечивающих безопасность Европы в будущем, не исключено, что даже в новой политико-оборонительной конструкции.

Американское оружие останется в Европе и закупки именно американского оружия нужны, от этого отступать никто не будет.

Евроскептицизм остается угрозой Европе и сильные решения по обороне нынешних политических элит будут способны ослабить евроскептиков.

Выстоим. Нет смысла сидеть в "умирающей яме", все будет хорошо.

Источник – сообщение Андрея Коваленко в Телеграмм.