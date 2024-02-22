Российского лыжника убила лавина в Индии

Массивная лавина сошла в четверг в верховье Гульмарга возле склонов Конгдури

Лыжник из России погиб при сходе лавины на горнолыжном курорте Гульмарг в Индии, еще шесть российских лыжников спасены. По словам индийских официальных лиц, массивная лавина сошла в четверг в верховье Гульмарга возле склонов Конгдури.

Иностранцы отправились на горнолыжные склоны без местных жителей, сообщает агентство PTI со ссылкой на чиновников. Для проведения спасательно-поисковых операций были вызваны личный состав армии и патрульная группа администрации Джамму и Кашмира, а также задействованы вертолеты.

С начала февраля в Гульмарге наблюдается сильный снегопад, после чего власти выпустили предупреждение о возможности схода лавин. Однако россияне проигнорировали предупреждение и, несмотря ни на что, отправились на знаменитый местный курорт. Это самый крупный горнолыжный комплекс в Гималаях, с перепадом высот от 4 до 2 тысяч метров, ориентированный на внетрассовое катание.

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