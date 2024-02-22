Російського лижника вбила лавина в Індії

Масивна лавина зійшла у четвер у верхів’ї Гульмарга біля схилів Конґдурі

Лижник із Росії загинув під час сходу лавини на гірськолижному курорті Гульмарг в Індії, ще шістьох російських лижників врятовано. За словами індійських офіційних осіб, масивна лавина зійшла у четвер у верхів’ї Гульмарга біля схилів Конґдурі.

Іноземці вирушили на гірськолижні схили без місцевих жителів, повідомляє агентство PTI з посиланням на чиновників. Для проведення рятувально-пошукових операцій були викликані особовий склад армії та патрульна група адміністрації Джамму та Кашміра, а також задіяні гелікоптери.

З початку лютого в Гульмарзі спостерігається сильний снігопад, після чого влада випустила попередження про можливість сходження лавин. Однак росіяни проігнорували попередження і, незважаючи ні на що, поїхали на знаменитий місцевий курорт. Це найбільший гірськолижний комплекс у Гімалаях з перепадом висот від 4 до 2 тисяч метрів, орієнтований на позатрасове катання.

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