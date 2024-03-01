Карякин "засветился" в Авдеевке: экс-украинский шахматист в разрушенном городе поиграл в шахматы с оккупантами

Бывший украинский шахматист приехал в разрушенный его новыми соотечественниками город

Российский шахматист Сергей Карякин, родившийся в украинском Симферополе и дисквалифицированный ФИДЕ за поддержку войны в Украине, накануне признался в том, что посетил захваченную россиянами Авдеевку. Там он поиграл в шахматы с оккупировавшими город военными РФ.

Гроссмейстер рассказал о том, как за ним и его сопровождающими охотился дрон, а затем он поднялся на крышу 9-этажки, откуда открывался вид на полностью разрушенный город. Также он посетил "чудом уцелевший храм", поделившись этим на своей страничке в Телеграм.

При этом, украинский город он посетил явно не вчера. Ведь накануне он присутствовал на оглашении послания президента Путина в Москве, о чем также выложил пост. На снимках он изображен в свитере с надписью "Команда Путина народный фронт".

Шахматист родился в Симферополе в 1990-м году, а уже в 2002-м в 12-летнем возрасте поступил в шахматный клуб имени А. В. Момота в Краматорске, который уже тогда славился своими воспитанниками, сильнейшими украинскими шахматистами. Но, в 2009-м году, в 19-летнем возрасте Карякин принял гражданство России. Свой шаг по смене гражданства Карякин объяснил "отсутствием перспектив развития в Крыму и тем, что всегда считал себя русским". Карякин впоследствии отмечал: "До переезда я был одним из сотен гроссмейстеров, а после — за два года поднялся в первую десятку рейтинга благодаря замечательным тренерам Юрию Дохояну и Александру Мотылёву".

Сергей Карякин играет в шахматы с оккупантами

В 2014-м году он поддержал действия России по оккупации Коыма и родного Симферополя, в частности. Карякин опубликовал в Instagram свою фотографию в футболке с Владимиром Путиным и надписью: "Своих не бросаем". В марте 2017 года вошёл в состав Общественной палаты Российской Федерации VI состава по предложению Владимира Путина. Также является членом Комиссии по физической культуре и популяризации здорового образа жизни. В ходе президентских выборов 2018 года был доверенным лицом Владимира Путина.

Сергей Карякин в Авдеевке

27 февраля 2022 поддержал полномасштабное вторжение России в Украину и организовал сбор денежных средства для сепаратистов самопровозглашенной ДНР. В связи с этим 21 марта 2022 года комиссия ФИДЕ по этике и дисциплине дисквалифицировала Сергея Карякина на 6 месяцев. После окончания дисквалификации заявил, что принципиально не будет выступать под нейтральным флагом.

Ранее сообщалось, что предателя Украины Карякина настигла карма за поездку к оккупантам.